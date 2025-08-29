L’Italia esordisce a Eurobasket con una sconfitta contro la Grecia (75-66) ma la prestazione degli uomini di Pozzecco offre diversi spunti interessanti. Bene la difesa, solida, meno fluido l’attacco: servono più spaziature e pick and roll efficaci. I tanti giocatori atipici possono diventare un punto di forza, ma serve tempo. Niang porta energia, Fontecchio deve (e lo farà) alzare la qualità dei tiri. Ora due sfide – sulla carta – in cui l’Italia non parte sfavorita, ma servirà mantenere alta l’attenzione