ESPULSO POZZECCO
Seconda vittoria in fila per l'Italia a Eurobasket, che supera la Bosnia per 96-79 con un grande secondo tempo. A guidare gli azzurri è una clamorosa prestazione di Simone Fontecchio, che segna 39 punti risultando totalmente immarcabile per gli avversari. Martedì la sfida con la Spagna (ore 20.30 su Sky Sport Basket) è uno scontro diretto per il secondo posto nel girone C
Dopo la brutta prestazione con la Grecia e quella discreta con la Georgia, tutti si aspettavano il ritorno di Simone Fontecchio ai suoi livelli. Quel ritorno tanto atteso è arrivato, eccome se è arrivato: il giocatore dei Miami Heat ha trascinato l’Italia al secondo successo consecutivo a Eurobasket, realizzando 39 punti contro la Bosnia nella vittoria per 96-79. Si tratta della sesta miglior prestazione di sempre per un giocatore con la maglia della nazionale nonché della migliore negli ultimi 35 anni: Fontecchio ci è riuscito tirando 13/20 dal campo, con 6/10 da due punti e un clamoroso 7/10 da tre, a cui ha aggiunto anche 6/7 ai liberi, ma pure 8 rimbalzi e 3 assist in 37 minuti. Ma la vittoria degli azzurri non è solo legata a Fontecchio: dalla panchina sono risultati fondamentali anche Darius Thompson e Marco Spissu con 14 punti a testa, dando un apporto decisivo nella metà campo offensiva per rispondere ai 21 punti e 10 rimbalzi di Jusuf Nurkic per la Bosnia e anche per superare l’espulsione del CT Pozzecco a inizio ripresa (doppio tecnico per essere entrato in campo). Gli azzurri salgono al secondo posto nel girone C alla pari della Spagna a quota 5 punti: martedì sera alle 20.30 (live su Sky Sport Basket con studio a partire dalle 20) la sfida alle Furie Rosse che può valere già il passaggio del turno verso Riga.
40' - Fontecchio spara un'altra bomba per la differenza canestri e chiude a quota 39: vince l'Italia!
39' - Altro recupero difensivo per gli azzurri grazie alla pressione di Pajola, poi palla persa e fallo di Ricci. Nurkic ne butta via un'altra e Fontecchio dall'angolo chiude i giochi!
38' - Recupero difensivo di Fontecchio davvero ovunque, poi in attacco regala un assist a Pajola per la tripla del +13 a 2:09 dalla fine
37' - Palle perse da una parte e dall'altra, poi regge l'Italia in difesa a 3:06 dalla fine
36' - Due recuperi difensivi per gli azzurri, Fontecchio in contropiede si prende un altro fallo e ci fa respirare: 2/2 dalla lunetta a 4 minuti dalla fine
36' - Canestro pesantissimo di Darius Thompson che segna subendo anche il fallo con uno spin dolcissimo. Giocata che vale il +8 dopo il libero realizzato
35' - Gegic dritto per dritto firma il -5 dopo un errore di Fontecchio, tutto riaperto a Limassol a 5 dalla fine
34' - 2/2 dalla lunetta di Nurkic, poi di rapina Lazic firma il -9 da vicino. Piccolo sbandamento azzurro per tre possessi in fila, con Nurkic che segna un gran canestro contro Melli e costringe la panchina azzurra al timeout a 5:54 dalla fine
33' - Bel contropiede della Bosnia per il -10, poi ci pensa Spissu di nuovo dal palleggio per ricacciare indietro gli avversari punendo la posizione arretrata di Nurkic
32' - Spissu trova Diouf verso il canestro, bucata la difesa bosniaca di nuovo per il +15. Dall'altra parte Nurkic si muove bene e si procura un gioco da tre punti
31' - Clamoroso ancora Fontecchio con la tripla dal palleggio: 31 punti per lui e +13 azzurro
31' - Thompson comincia alla grande su assist di Fontecchio, risponde Nurkic da tre al rientro in campo
Gran difesa azzurra per forzare la palla persa della Bosnia, poi Diouf sbaglia a centro area. È comunque +11 per gli azzurri dopo un terzo quarto complicatissimo
30' - Gioco a tre tra Thompson, Diouf e Spissu: gran tripla del sardo per il massimo vantaggio azzurro
30' - Miracolo di Vrabac allo scadere dei 24 secondi, risponde Thompson da tre finalmente dal palleggio
29' - Dopo una lunga revisione, gli arbitri comminano un fallo antisportivo a Spissu per un gomito alto nei confronti di Gegic. 1/2 per la Bosnia che rimane lì
29' - Roberson segna coi piedi sulla linea del tiro da tre, poi si accende un accenno di rissa tra Gegic e Spissu per un fallo a palla lontana
28' - Ancora Spissu per Melli sotto canestro, ora gli azzurri provano ad allungare sul +10
27' - SPISSU! Giocata fondamentale del playmaker, che segna dal palleggio col fallo di Roberson: +8 per gli azzurri
27' - Recupero difensivo azzurro e canestro di Fontecchio dall'altra parte per il suo 28° punto di serata, Roberson aggira la difesa e appoggia il -4 al tabellone
26' - Pick and roll tra Spissu e Melli per il +2, poi i due combinano per un altro gioco a due che frutta due liberi: 2/2 del playmaker sardo a 4:16 dalla fine del terzo quarto
25' - Alibegovic serve Kamenjas sotto canestro per il +3, risponde Pippo Ricci dalla punta per la parità a 54 con una tripla fondamentale
24' - Nurkic esce a vuoto e manda Melli in lunetta. 0/2 del capitano azzurro, ma Ricci recupera a rimbalzo e Fontecchio segna da tre. Risponde subito Alibegovic da fuori per il controsorpasso
23' - Fontecchio si fa tutto il campo e appoggia il -1, poi rimbalzo e volata per mandare in bonus gli avversari
22' - Thompson sbaglia un appoggio facile, poi la Bosnia replica con un errore da un centimetro. Tripla di Alibegovic e vantaggio Bosnia
21' - Secondo fallo tecnico per il Ct azzurro, ancora una volta ripreso per essere entrato in campo dopo il canestro subito dai suoi. Squadra in mano a Casalone
21' - Subito un canestro facile concesso alla Bosnia, poi Thompson (che parte al posto di Spagnolo) alza per Diouf. Risponde Roberson da tre punti per il -1
Secondo tempo al via a Cipro
L’assoluto protagonista del primo tempo è stato Simone Fontecchio: 21 punti con 7/11 al tiro e 4/5 ai liberi per l’azzurro in meno di 18 minuti, davvero immarcabile per la Bosnia finora. Dall’altra parte Jusuf Nurkic ha riempito il tabellino con 9 punti (4/9 al tiro), 5 rimbalzi, 2 assist, 2 falli e 2 palle perse oltre a una stoppata in 12 minuti
Buone percentuali al tiro per gli azzurri, con il 50% dal campo (14/28) e da tre punti (4/8), oltre che l’80% ai liberi. Il problema sono le 7 palle perse e la fatica a rimbalzo, andando sotto 21-13 con 9 rimbalzi offensivi concessi ai nostri avversari
20' - Akele appena entrato commette fallo su Kamenjas che fa 1/2, poi sull'ultimo possesso Fontecchio non trova l'appoggio mancino. Si va al riposo con gli azzurri avanti di 4
20' - Ricci in post manda Nurkic in lunetta: 1/2 del numero 0 bosniaco. Fontecchio dal palleggio di procura un importante viaggio in lunetta, che vale un libero aggiuntivo visto il tecnico per proteste alla panchina bosniaca. 2/3 per l'azzurro
19' - Taglio di Thompson per un altro canestro facile al ferro, Nurkic butta via un pallone in post. Thompson stoppa al ferro su Atic, poi Nurkic spinge a rimbalzo offensivo e ci regala due liberi: 2/2 di Niang a 1:07 dalla fine del primo tempo
18' - Diouf aggira Nurkic e ci riporta avanti, risponde il centro dei Jazz in uno contro uno. 38-38 a 2 minuti dalla fine del secondo quarto
17' - Stoppata di Nurkic, passaggio a tutto campo e pareggio bosniaco. Fontecchio sbaglia due tiri da tre, poi brutta palla persa dei nostri avversari
16' - Zona per l'Italia uscendo dal timeout, bruciata da Alibegovic con un gran canestro. Poi brutta palla persa dell'Italia e canestro di Gegic per il -4. A rimbalzo offensivo Nurkic fa il vuoto, contro-timeout Italia a 4:08 dalla fine
16' - DICIANNOVE PUNTI PER FONTECCHIO! Tripla in transizione dell'azzurro dopo che la difesa ha retto contro Nurkic, vola l'Italia sul +8 e timeout Bosnia
15' - Backdoor di Fontecchio su assist di Pajola, poi fallo tecnico a coach Pozzecco perché entrato in campo
14' - Fontecchio brucia la linea di fondo e schiaccia in maniera imperiosa per il +5. Immarcabile finora il numero 13 azzurro
13' - La Bosnia segna in avvicinamento a canestro, poi Thompson corre in contropiede e con decisione si guadagna due liberi a segno
12' - Torna in campo Fontecchio per Gallinari, Spissu segna due facili con area aperta e quintetto piccolo. Poi Niang vola in contropiede procurandosi due liberi: 1/2 e 27-24
11' - Buon inizio azzuro sull'asse Thompson-Ricci, pareggia Roberson da tre dal palleggio
10' - Sull'ultimo possesso offensivo degli azzurri Thompson non va a segno in penetrazione: si finisce sul 22-21 per l'Italia
10' - Gallinari non va lontano dal gioco da tre punti, ma fa 1/2 dalla lunetta. Spissu commette fallo su Lazic e concede due liberi: 2/2 per lui
9' - Dentro Gallinari per Melli (2 falli), poi banale palla persa tra Thompson e Ricci. John Robertson segna dal palleggio per il -2
9' - Melli buca la difesa bosniaca e schiaccia in solitaria, poi Atic paga la cauzione per tutti dalla media distanza
8' - Banale palla persa di Nurkic saltando nel traffico, poi Melli e Pajola combinano per una grande tripla che vale il +4
7' - Parabola alzata per il leader azzurro che vale il +4, ma in difesa Atic fa saltare Diouf e chiude un gioco da tre punti che ferma il parziale di 10-0 degli azzurri (12 punti su 16 di Fontecchio)
6' - Diouf va in lunetta dopo un recupero difensivo e fa 2/2 per il -1, Fontecchio segna sullo scarico di Thompson: 8-0 di parziale e timeout Bosnia a 4:31 dalla fine del primo quarto
5' - Fontecchio si procura i primi due liberi della partita, entrambi a segno. Nurkic ancora profondo ha vita facile per il 12-6. Fontecchio si sblocca dall'arco per la tripla del -3
4' - Buona difesa azzurra ma in attacco si continua a faticare: fallo di Melli per una trattenuta. Poi Nurkic arriva in fondo per il suo primo canestro della partita. 10-4
4' - Fuori Spagnolo e dentro Thompson per l'Italia, segna subito al primo pallone toccato per il -4
3' - Primo canestro per Fontecchio con un isolamento insisitto, poi Alibegovic però segna di nuovo per l'8-2
3' - Edin Atic segna in uno contro uno contro Diouf e Pozzecco ferma subito la partita sul 6-0
2' - Sbaglia Pajola dalla lunga distanza, Alibegovic segna un gran canestro contro Melli: 4-0
1' - Subito una palla persa per gli azzurri in attacco, Gegic gira l'angolo e segna il primo canestro
Comincia la sfida tra Italia e Bosnia, terza sfida del girone C per gli azzurri di Pozzecco
Mancano gli ultimi 3 minuti prima dell'inizio del match, da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW
Tra pochi minuti inizia la sfida tra Italia e Bosnia: chi vince raggiunge la Spagna al secondo posto nel girone alle spalle della Grecia a quota 5 punti, chi perde si affianca alla Georgia a quota 4
Per la terza partita consecutiva coach Pozzecco continua con i suoi titolari: Alessandro Pajola, Matteo Spagnolo, Simone Fontecchio, Nicolò Melli e Momo Diouf. Ma la sfida contro la Georgia di ieri ci ha dimostrato che dalla panchina possono arrivare protagonisti importanti come Saliou Niang
Gaia Accoto e Davide Pessina direttamente da Cipro con le ultime notizie e la presentazione della sfida alla Bosnia
Benvenuti al liveblog che seguirà la terza partita dell’Italia agli Europei di basket 2025. L’avversario di oggi è la Bosnia, con la palla a due prevista per le ore 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. COME SEGUIRE EUROBASKET SU SKY E NOW
La Grecia è l’unica squadra a punteggio pieno con 6 punti, frutto di tre vittorie su tre fino a questo momento. Segue la Spagna con 5 punti (2 vittorie, 1 sconfitta), la Georgia con 4 (1 vittoria e 2 sconfitte), mentre Cipro è ultima con 3 punti (3 sconfitte). Italia e Bosnia sono appaiate a quota 3 con una vittoria e una sconfitta a testa: chi vince raggiunge la Spagna al secondo posto, chi perde si accoda alla Georgia.
Con Eurobasket si apre una grande stagione di pallacanestro su Sky Sport: per le prossime tre stagioni su Sky e NOW torna la Serie A di basket, compresi playoff, Supercoppa Italiana e Coppa Italia; l’Eurolega e l’Eurocup in esclusiva; e le nuove sfide della NBA. Tutto da seguire su Sky Sport Basket, il nuovissimo canale sul 205. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOVITÀ
Per gli azzurri di coach Gianmarco Pozzecco l’obiettivo è quello di confermare la bella vittoria di ieri contro la Georgia, battuta per 78-62 dopo un ottimo secondo tempo nelle due metà campo
L’avversario di giornata ha vinto facilmente all’esordio contro Cipro per 91-64, ma nella serata di ieri ha perso per 88-67 contro la Spagna di Sergio Scariolo
Il giocatore più rappresentativo dei nostri avversari è di sicuro Jusuf Nurkic: il centro ora in forza agli Utah Jazz è il miglior realizzatore dei suoi a 14 punti di media in 23.3 minuti, ed è una vecchia conoscenza soprattutto di Danilo Gallinari, con cui ha giocato ai Denver Nuggets diventando grandi amici
Molti dei nostri giocatori conoscono bene anche Amar Alibegovic, che gioca a Trapani ed è acaccia di un tiro da tre punti che finora sembra averlo abbandonato: nelle prime due partite solo 2/11 dalla lunga distanza, in una squadra che in generale sta tirando sotto il 26% dall’arco (gli azzurri non fanno molto meglio col 27.6%)
Tra le note più positive delle prime due gare c'è sicuramente Saliou Niang, che ha realizzato 11 punti e 4 rimbalzi in meno di 20 minuti all’esordio contro la Grecia e ha replicato contro la Georgia chiudendo come top scorer a quota 15
Dopo la scorpacciata di ieri con 12 partite, oggi scendono di nuovo in campo solo le squadre dei gironi C e D. QUI IL PROGRAMMA COMPLETO
I gironi A e B hanno concluso le loro terze partite, mentre per i gironi C (quello dell’Italia) e D si disputano le terze partite: ecco come è andato finora l’europeo di pallacanestro. RISULTATI E CLASSIFICHE
Dopo le prime tre partite senza sconfitte, a qualificarsi per la fase a eliminazione diretta sono state Serbia, Turchia, Finlandia e Germania, che sono già sicure del passaggio del turno
