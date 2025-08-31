Dopo la brutta prestazione con la Grecia e quella discreta con la Georgia, tutti si aspettavano il ritorno di Simone Fontecchio ai suoi livelli. Quel ritorno tanto atteso è arrivato, eccome se è arrivato: il giocatore dei Miami Heat ha trascinato l’Italia al secondo successo consecutivo a Eurobasket, realizzando 39 punti contro la Bosnia nella vittoria per 96-79. Si tratta della sesta miglior prestazione di sempre per un giocatore con la maglia della nazionale nonché della migliore negli ultimi 35 anni: Fontecchio ci è riuscito tirando 13/20 dal campo, con 6/10 da due punti e un clamoroso 7/10 da tre, a cui ha aggiunto anche 6/7 ai liberi, ma pure 8 rimbalzi e 3 assist in 37 minuti. Ma la vittoria degli azzurri non è solo legata a Fontecchio: dalla panchina sono risultati fondamentali anche Darius Thompson e Marco Spissu con 14 punti a testa, dando un apporto decisivo nella metà campo offensiva per rispondere ai 21 punti e 10 rimbalzi di Jusuf Nurkic per la Bosnia e anche per superare l’espulsione del CT Pozzecco a inizio ripresa (doppio tecnico per essere entrato in campo). Gli azzurri salgono al secondo posto nel girone C alla pari della Spagna a quota 5 punti: martedì sera alle 20.30 (live su Sky Sport Basket con studio a partire dalle 20) la sfida alle Furie Rosse che può valere già il passaggio del turno verso Riga.