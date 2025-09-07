Pozzecco lascia la nazionale dopo Italia-Slovenia

Il Ct della nazionale italiana di basket Gianmarco Pozzecco ha annunciato l'addio dopo la sconfitta contro la Slovenia. "È stata la mia ultima partita, la decisione è mia, era già stata condivisa con la federazione e non sarebbe cambiata con nessun risultato. Nessuno ama i giocatori italiani più di me, nessuna nazionale ha giocatori così legati alla maglia"
Il ct della nazionale Gianmarco Pozzecco ha annunciato l'addio all'Italbasket dopo la sconfitta agli ottavi di finale contro la Slovenia. "È stata la mia ultima partita, la decisione è mia. È stato il più grande onore della mia carriera"
Queste le parole del coach dopo la partita in zona mista
Pozzecco sul suo ruolo da Ct
"Espormi così tanto è l'unico modo che conosco per affrontare e per vivere la mia passione, per vivere il mio modo di approcciarmi alla pallacanestro, ma soprattutto il mio modo di approcciarmi ai miei giocatori. Quello non cambierà mai".
Il bilancio di Pozzecco del suo quadriennio
"Di diverse cose vado estremamente fiero e non accetto che vengano messe in dubbio. La prima è il rispetto che ho per i giocatori italiani. La seconda è l'amore che ho avuto per tutti i giocatori che ho allenato. La terza è che, senza mancare di rispetto a nessuno, non so quante nazionali abbiano avuto giocatori così legati alla maglia azzurra come ho avuto io questi ragazzi in questi quattro anni. Questa è una cosa che mi inorgoglisce, è una cosa che mi ha reso felice e fiero. Ringrazio tutti i giocatori che ho convocato e che ho allenato. Sono stati meravigliosi, soprattutto da questo punto di vista che è quello a cui ho sempre cercato di spingerli, per capire l'importanza della maglia azzuura. Questo concetto è sempre stato recepito al 100% da tutti quelli che ho convocato".
Pozzecco: "Decisione già presa con la federazione"
Parlando con la stampa italiana dopo la partita, Pozzecco ha aggiunto queste parole: "Ringrazio il presidente federale Petrucci che mi ha dato questa fantastica opportunità. Insieme a lui e a Salvatore Trainotti abbiamo preso la decisione insieme. Sicuramente diventare Ct è stato il più grande onore che abbia mai vissuto in vita mia, è stata una responsabilità immensa che ho vissuto con grande senso di responsabilità dal primo giorno. Avevo già deciso di lasciare, perché le cose hanno un inizio e hanno una fine. Ho iniziato con la Slovenia e finito con la Slovenia"
Melli su Pozzecco: "Ha fatto una grande torta, è mancata la ciliegina"
Di fianco a Gianmarco Pozzecco in conferenza stampa, queste sono state le parole del capitano Nicolò Melli: "Sicuramente ci siamo divertiti. Ha seguito quello che aveva fatto Meo Sacchetti, ma l’ha portato a un livello superiore. Era una vera gioia indossare questa maglia, far parte della squadra, aspettare il raduno in montagna ogni estate insieme a lui. Questo va oltre i risultati a cui siamo solo andati vicini, è stato un percorso molto emozionante. Dovrebbe essere orgoglioso per quello che ha fatto con questo gruppo, anche se non siamo riusciti a raggiungere un risultato. Ma ha fatto una grande torta: è mancata solo la ciliegina. Tre anni fa ci siamo andati molto vicini, ma la nazionale è in buone mani. Le nuove leve sono molto promettenti".
Il retroscena
Secondo quanto risulta a Sky Sport la decisione di dimettersi dopo l'Europeo Pozzecco l'aveva presa prima ancora dell'inizio della competizione e non è una conseguenza della sconfitta contro la Slovenia.
Pozzecco lascia la conferenza stampa in lacrime
Dopo aver finito di parlare dei suoi giocatori, il Ct Gianmarco Pozzecco ha lasciato la conferenza stampa in lacrime
Pozzecco: "Nessuno ama i giocatori più di me"
“Amo tutti i miei giocatori. Non mi interessa che tipo di allenatore sono, non mi interessa della mia carriera e di quello che pensate di me. Nella mia carriera da allenatore mi concentro solo sui miei giocatori. Non lo dico perché abbiamo perso, ma perché li ho visti soffrire. Posso essere il peggior allenatore del mondo, ma come ho detto loro nello spogliatoio, nessuno ha il rispetto che ho io per i giocatori italiani. Nessuno li ama più di me: forse troveranno un altro che li amerà come me, ma non più di me”
Pozzecco: "Ringrazio tutti"
Queste le prime parole in conferenza stampa: "È stata la mia ultima partita con la nazionale, la decisione è mia. Ringrazio il presidente Petrucci che mi ha dato l’onore di allenare la nazionale: è stato il più grande onore della mia vita avere questo ruolo. Ringrazio il general manager Salvatore Trainotti per aver creduto sempre in me. Ringrazio il mio staff, sono i miei fratelli"