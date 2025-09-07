Pozzecco lascia la nazionale dopo Italia-Slovenia

"Di diverse cose vado estremamente fiero e non accetto che vengano messe in dubbio. La prima è il rispetto che ho per i giocatori italiani. La seconda è l'amore che ho avuto per tutti i giocatori che ho allenato. La terza è che, senza mancare di rispetto a nessuno, non so quante nazionali abbiano avuto giocatori così legati alla maglia azzurra come ho avuto io questi ragazzi in questi quattro anni. Questa è una cosa che mi inorgoglisce, è una cosa che mi ha reso felice e fiero. Ringrazio tutti i giocatori che ho convocato e che ho allenato. Sono stati meravigliosi, soprattutto da questo punto di vista che è quello a cui ho sempre cercato di spingerli, per capire l'importanza della maglia azzuura. Questo concetto è sempre stato recepito al 100% da tutti quelli che ho convocato".