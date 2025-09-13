Mikkaa Muurinen è il volto nuovo e sfacciato del basket nordico

18 anni, fisico asciutto e capacità di volare al ferro di livello Nba. Muurinen è stato uno dei fattori che hanno portato la Finlandia fino alle semifinali di Eurobasket, un traguardo storico mai raggiunto prima. Le sue giocate e la sua energia in uscita dalla panchina lo hanno fatto diventare uno dei beniamini dei tifosi, oltre ad aver attirato l'attenzione degli scout per un quasi certo futuro negli Stati Uniti