Mikkaa Muurinen è il volto nuovo e sfacciato del basket nordico
18 anni, fisico asciutto e capacità di volare al ferro di livello Nba. Muurinen è stato uno dei fattori che hanno portato la Finlandia fino alle semifinali di Eurobasket, un traguardo storico mai raggiunto prima. Le sue giocate e la sua energia in uscita dalla panchina lo hanno fatto diventare uno dei beniamini dei tifosi, oltre ad aver attirato l'attenzione degli scout per un quasi certo futuro negli Stati Uniti
