La stagione NBA sta per cominciare ma Russell Westbrook non ha ancora trovato squadra, pur avendo avuto più di qualche interessamento da parte soprattutto dei Sacramento Kings. Nonostante i tempi si stiano allungando, al giocatore non interessa discutere di un possibile passaggio in Eurolega, per quanto ci sarebbe ovviamente la fila per prendere un ex MVP in squadra

Manca ormai una settimana all’inizio della regular season — con la Opening Night in diretta sui canali di Sky Sport nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre — ma Russell Westbrook è ancora senza squadra. L’MVP del 2017 non sa ancora quando e se comincerà la sua 18^ stagione della carriera in NBA e per questo diverse squadre di Eurolega hanno cominciato a interessarsi della sua situazione, anche perché un giocatore del genere sarebbe capace — anche a quasi 37 anni, che compirà il prossimo 12 novembre — di cambiare il volto di qualsiasi squadra. Al momento, però, non c’è nessuno spiraglio che possa rendere realtà questa possibilità: come riportato dal giornalista Marc Stein, i rappresentanti di Westbrook sono concentrati sul trovargli la prossima opportunità in NBA e non hanno preso in considerazione l’ipotesi Europa, almeno al momento. La squadra più accreditata per prenderlo sono i Sacramento Kings, che hanno però bisogno di fare spazio nel reparto guardie per metterlo sotto contratto. Chissà se l’infortunio di Keegan Murray non possa accelerare la firma di Westbrook, o se invece col passare delle settimane l’ipotesi europea possa farsi spazio anche nella testa dell’ex MVP.