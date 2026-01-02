Virtus Bologna-Olimpia Milano dalle 20.30 su Sky

Arriva il momento dell’attesissimo derby italiano in Eurolega, con Bologna che ospita Milano alla Virtus Arena. In palio, nell’ennesimo capitolo di una lunga rivalità, c’è una vittoria potenzialmente importantissima anche per la classifica delle due squadre. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Il momento del primo dei due derby italiani previsti dal calendario della regular season è finalmente arrivato. E lo scontro diretto tra Bologna e Milano giunge con tempistiche quasi perfette, perché da una parte apre l’anno nuovo all’insegna di una sfida attesissima su entrambi i fronti e dall’altra perché la vittoria in palio sembra poter avere un notevole peso specifico anche per quanto riguarda la classifica. Ora come ora, infatti, c’è solo una vittoria a separare Virtus e Olimpia, con i ragazzi di coach Dusko Ivanovic che in caso di successo potrebbero raggiungere e superare la banda di Peppe Poeta nella corsa ad un posto in zona play-in.

Virtus, Olimpia e una rivalità che non conosce soste La rivalità tra Virtus e Olimpia affonda le sue radici nella storia del basket italiano, ma negli ultimi anni ha vissuto forse i capitoli più accesi. Le due squadre, infatti, si sono divise i trionfi nel nostro campionato, scontrandosi quasi sempre in finale e dando vita a serie combattutissime e avvincenti. L’ultimo confronto diretto risale a poco più di due settimane fa, quando tra le mura di casa era stata Milano ad avere la meglio nella partita valida per la 11^ giornata di campionato. L’appuntamento con il prepartita è per le 20, mentre quello per la palla a due è previsto alle 20.30 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e Davide Pessina.