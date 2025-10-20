Assalto dopo Rieti-Pistoia Basket: morto l'autista. Le reazioni LIVE di oggi

Un autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket di Pistoia di A2 è morto, ieri sera, lungo la superstrada Rieti-Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano (Rieti), dopo che alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti hanno assaltato il pullman che stava lasciando la città dopo si era disputato l'incontro. L'uomo, secondo quanto riporta Pistoiasport, è morto dopo essere stato colpito da un mattone, mentre i tifosi assaltavano il pullman lanciando pietre e altri oggetti. Era da poco terminata la partita di A2 a girone unico che aveva visto la vittoria della squadra di Pistoia, contro i reatini. Secondo le poche informazioni finora trapelate, l'uomo deceduto, in seguito all'assalto del pullman con il lancio di diverse pietre verso il parabrezza del mezzo, è il secondo autista. A bordo c'erano invece i tifosi della squadra di basket di Pistoia di ritorno dall'incontro di A2 tenutosi al PalaSojourner contro la Sebastiani basket Rieti.