Assalto dopo Rieti-Pistoia Basket: morto l'autista. Le reazioni LIVE di oggi
Tragedia lungo la superstrada Rieti-Terni nella giornata di ieri, domenica 20 ottobre: morto l'autista che trasportava i tifosi del Pistoia Basket di ritorno da una trasferta a Rieti. L'uomo è stato colpito da un mattone in seguito alla sassaiola scatenata contro il pullman. Qui tutti gli aggiornamenti e le reazioni del mondo dello sport di oggi in diretta
Alle 15 Consiglio federale straordinario
Intanto, è stato per convocato per oggi alle 15 un consiglio federale straordinario, mentre mercoledì la nazionale di Banchi avrebbe dovuto svolgere una partita di allenamento contro Rieti. Con ogni probabilità gli azzurri cambieranno avversaria.
La ricostruzione
Un autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket di Pistoia di A2 è morto, ieri sera, lungo la superstrada Rieti-Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano (Rieti), dopo che alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti hanno assaltato il pullman che stava lasciando la città dopo si era disputato l'incontro. L'uomo, secondo quanto riporta Pistoiasport, è morto dopo essere stato colpito da un mattone, mentre i tifosi assaltavano il pullman lanciando pietre e altri oggetti. Era da poco terminata la partita di A2 a girone unico che aveva visto la vittoria della squadra di Pistoia, contro i reatini. Secondo le poche informazioni finora trapelate, l'uomo deceduto, in seguito all'assalto del pullman con il lancio di diverse pietre verso il parabrezza del mezzo, è il secondo autista. A bordo c'erano invece i tifosi della squadra di basket di Pistoia di ritorno dall'incontro di A2 tenutosi al PalaSojourner contro la Sebastiani basket Rieti.
Inutile il tentativo del 118
Sul posto, oltre il 118, sono intervenute diverse pattuglie di Polizia e Carabinieri. Il pullman è stato raggiunto dal lancio di sassi nella parte anteriore, il parabrezza in un punto risulta sfondato da una pietra, proprio all'altezza del sedile dove probabilmente era seduto il secondo autista, accanto al guidatore. Il parabrezza è incrinato ma non rotto anche dal lato del posto di guida, come documentato da alcune foto sui social di Tvlibera. Sono al momento ricercati gli autori dell'assalto subito dai tifosi del Pistoia basket. Vano è stato il tentativo, da parte dei sanitari del 118, di rianimare il secondo autista del pullman, deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Ad ucciderlo sarebbe stata una pietra che ha oltrepassato, sfondandolo, il parabrezza del mezzo
Il comunicato del Pistoia Basket: "Sconcertati"
Pistoia Basket "ha appreso con sgomento la notizia della morte di uno dei due autisti in servizio su un pullman che trasportava i tifosi biancorossi di ritorno dalla trasferta di Rieti. Alla luce delle prime notizie emerse, e in attesa dei riscontri ufficiali della magistratura, la società si dichiara sconcertata per la dinamica che ha provocato l'incidente. Il presidente Joseph David e tutto il Club si stringono attorno alla famiglia dell'autista e partecipano al dolore dei suoi cari".
Sebastiani Basket Rieti: "Sgomenti, un fatto gravissimo"
"Quanto accaduto stasera al termine della gara contro la Estra Pistoia ci lascia sgomenti. Il pullman che trasportava i tifosi ospiti, sulla strada del rientro, ha subito un atto inqualificabile, in quanto vittima di una sassaiola che ha causato il decesso di un autista del pullman stesso". Lo ha detto il presidente della Sebastiani basket Rieti, Roberto Pietropaoli. "La Sebastiani - aggiunge - si dissocia completamente da quanto accaduto ed esprime il più sincero cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia dell'autista tragicamente scomparso. Si tratta di un un fatto gravissimo sul quale gli inquirenti, dei quali abbiamo piena fiducia, faranno luce. Ci troviamo a parlare di fatti che nulla hanno a che vedere con lo sport, e totalmente distanti dai valori che ogni giorno, come club, cerchiamo di portare avanti".
Il Ministro Abodi: "Come è possibile morire così?"
Aggiornamenti e reazioni LIVE del mondo dello sport di oggi
