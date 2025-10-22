Milano, Cancar è già ai saluti: l’ex Denver rescinde il contratto con l’Olimpia

Reduce da un pesante infortunio che ne aveva minato la carriera in NBA, durante l’estate Vlatko Cancar aveva firmato un contratto con l’Olimpia nella speranza di potersi rilanciare in Europa. Le sue condizioni fisiche, però, non ne hanno permesso il pieno recupero e la società e il giocatore hanno annunciato oggi di aver deciso di separarsi di comune accordo

È durata poco, anzi pochissimo l’avventura di Vlatko Cancar a Milano , che di fatto con la maglia dell’Olimpia si è limitata a due fugaci apparizioni in Eurolega . Reduce da un pesantissimo infortunio al ginocchio sinistro , lo sloveno in estate aveva firmato un contratto biennale con la squadra allenata da Ettore Messina all’interno di quella che in qualche modo era stata una scommessa reciproca. Il giocatore sperava di rilanciare la sua carriera in Europa e Milano puntava ad un possibile rinforzo di livello e di esperienza su entrambe le sponde dell’Atlantico. Le condizioni fisiche di Cancar , però, sembrano aver posto fine molto presto a quella scommessa.

Milano e Cancar: separazione consensuale

“La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che il club e Vlatko Cancar hanno deciso di comune accordo di rescindere il contratto in corso. L'Olimpia desidera ringraziare Cancar per il comportamento esemplare, la professionalità e l'impegno che ha mostrato in queste settimane trascorse insieme, augurandosi di poterlo rivedere in campo il prima possibile, completamente recuperato”. È questo lo stringato comunicato con cui oggi la società ha annunciato la rescissione del contratto con l’ex Denver, che a questo punto dovrebbe riprendere il suo percorso verso il ritorno alla piena forma in via autonoma. Per l’Olimpia, invece, che proprio due giorni fa ha ufficializzato l’ingaggio di Nate Sistina, la stagione procede ora con la sfida di Eurolega in programma domani contro il Valencia.