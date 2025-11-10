Schianto in Ferrari, grave 21enne cestista

Matteo Bettanti, ex giocatore della ELAchem Vigevano e in questi giorni in prova a Omegna, domenica sera ha perso il controllo dell'auto su cui viaggiava e si è schiantato contro il muro di un fioraio a Vigevano. E' entrato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove è attualmente ricoverato.

Matteo Bettanti, cestista di 21 anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere rimasto ferito nell'incidente avvenuto nella serata di domenica a Vigevano (Pavia). Seduto al suo fianco, sulla Ferrari che si è schiantata contro il muro di un fioraio, c'era Alberto Righini, 52enne imprenditore e già presidente provinciale di Ance Pavia (l'associazione dei costruttori edili). Righini ha riportato alcune fratture ed è ricoverato al San Matteo di Pavia: le sue condizioni destano minori preoccupazioni rispetto a quelle di Bettanti, ricoverato in codice rosso.

La carriera di Matteo Bettanti Il ventunenne vigevanese era rientrato in Italia nella stagione 2023/24, proveniente da una esperienza al college presso la Montverde Academy negli Stati Uniti, aggregato alla ELAchem Vigevano con la quale ha disputato l'intero campionato di serie A2. Ha perduto quasi tutta la scorsa stagione a causa di un infortunio e in queste settimane era in contatto con diverse squadre per tornare a giocare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vigevano 1955 (@vigevano1955)

Il comunicato della Nuova Pallacanestro Vigevano "La famiglia della Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 fa il tifo per Matteo Bettanti, rimasto ferito in un incidente stradale - si legge in un post pubblicato questa mattina dalla società di basket sui suoi social -. Matteo è ricoverato in codice rosso in terapia intensiva all’ospedale di Niguarda, dove è stato stabilizzato ed è continuamente monitorato dai medici del reparto di terapia intensiva. Forza Matteo, non mollare!”