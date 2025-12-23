Dubai-Milano alle 17 su Sky Sport Uno e Basket

Ultimo sforzo prima di Natale per Milano, che vola al caldo di Dubai per il Round 18 di Eurolega. La squadra di Peppe Poeta, reduce dal successo contro Cantù nel derby di campionato, sarà di scena alla Coca Cola Arena alle ore 17, in diretta su Sky Sport Basket col commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin. Una gara storica per Milano, la prima squadra italiana a giocare nell’Emirato: volerà per sei ore, la trasferta più lunga, e poi dovrà vedersela con una formazione molto ambiziosa. Accolta in Eurolega quest'anno grazie ad una wild card e con una licenza quinquennale, e con un record che parla di 8 vinte e 9 perse, nonostante svariati infortuni e una massiccia dose di migli aeree accumulate per andare in trasferta. Dubai, in casa, ha vinto sei gare su otto. Le uniche sconfitte contro l'Hapoel, giocata però a Belgrado, e col Maccabi Tel Aviv, disputata a porte chiuse. La squadra di Golemac viene dal successo di Istanbul con l’Efes e può contare sul rientro di Bacon e di Prepelic, sulla solidità di Petrusev e dell'ex-veneziano Kabengele sotto canestro, e su un caldissimo McKinley Wright IV, decisivo in tutte le ultime sfide. Viceversa l'Olimpia, che ha vinto tre delle ultime cinque partite e ha un bilancio di 4 vinte e 4 perse lontano da Milano, cavalcherà un Brooks in abbondante doppia cifra da otto turni, e la crescita di Nebo e di Guduric. Obiettivo vittoria dunque, per farsi il regalo di Natale migliore possibile.