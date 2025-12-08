La Virtus Bologna torna a giocare in casa alla Virtus Arena ospitando Tortona, quarta forza del campionato. Con un successo i campioni d'Italia aggancerebbero di nuovo in vetta Brescia. Nel pre-partita sarà "Beli Night", una celebrazione della carriera di Marco Belinelli: palla a due alle 18.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e su NOW col commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin

IL TABELLINO LIVE | BELINELLI AMBASSADOR DI SKY SPORT