Serie A Basket, Virtus Bologna-Tortona LIVE su Sky Sport Basket

Basket
Ciamillo-Castoria

La Virtus Bologna torna a giocare in casa alla Virtus Arena ospitando Tortona, quarta forza del campionato. Con un successo i campioni d'Italia aggancerebbero di nuovo in vetta Brescia. Nel pre-partita sarà "Beli Night", una celebrazione della carriera di Marco Belinelli: palla a due alle 18.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e su NOW col commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin

IL TABELLINO LIVE | BELINELLI AMBASSADOR DI SKY SPORT

Sfida d’alta classifica per chiudere la decima giornata di LBA. I campioni in carica della Virtus Bologna cercano il nuovo aggancio in vetta a Brescia ospitando Tortona, quarta in classifica con 12 punti alla pari dell'Olimpia Milano. Una sfida speciale, la "Beli Night", visto che prima della palla a due verrà celebrata anche la carriera di Marco Belinelli, protagonista dello scudetto conquistato lo scorso giugno ed entrato a far parte della squadra di Sky come Ambassador del nuovo canale Sky Sport Basket.

Tortona però non vorrà fare la comparsa, provando a vincere in trasferta sul campo delle Vu Nere dopo esserci già riusciti alla prima di campionato al Forum di Assago contro Milano. Sfida in diretta a partire dalle 18.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e su NOW col commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin, con pre-partita dalle 18 per non perdersi nulla delle celebrazioni di Belinelli.

