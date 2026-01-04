Offerte Sky
Serie A Basket, Sassari-Brescia alle 16 su Sky Sport Basket

Basket

Il programma domenica della LBA si apre con la sfida tra Sassari e Brescia, entrambe reduci da due successi nell’ultima giornata. Amedeo Della Valle è a -19 punti da quota 4.500 in Serie A, ma insegue soprattutto un successo che manterrebbe la Germani in vetta alla classifica. Appuntamento alle 16 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Matteo Soragna

Dopo l’anticipo del sabato vinto da Varese contro Napoli, la 14^ giornata del campionato di Serie A di pallacanestro comincia con la sfida tra Sassari e Brescia. La Germani, vincente nell’ultimo turno in casa contro Venezia, può portarsi in vetta solitaria a quota 24 punti, complice il fatto che la sfida tra Virtus Bologna e Trapani Shark non avrà luogo. Dopo il passaggio a vuoto nell’ultima gara, ad Amedeo Della Valle mancano 19 punti per raggiungere la prestigiosa quota di 4.500 in carriera in Serie A, lui che è il miglior marcatore in attività tra i giocatori del campionato. Dall’altra parte però Sassari vuole dare seguito al successo ottenuto in trasferta a Treviso nell’ultima partita, guidata dai 17 punti a testa realizzati da Jacob Pullen, Nate Johnson e Nick Mcglynn. Appuntamento alle 16 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Matteo Soragna.

Serie A

Varese aggancia Napoli: come cambia la classifica

Varese e Napoli hanno aperto la 14^ giornata di campionato, e la vittoria dei padroni di casa ha permesso loro l'aggancio all'8° posto. La stagione 2025-26 della Lega Basket Serie A è protagonista su Sky Sport Basket, la casa della pallacanestro su Sky

