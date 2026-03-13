Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv si giocano una sorta di spareggio per rimanere aggrappati all’obiettivo di raggiungere il play-in. Sfida in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Davide Pessina. Su Sky Sport Arena anche Barcellona-Hapoel alle 20.30
Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna
Il 31° turno di Eurolega si apre con la sconfitta della Virtus Bologna contro il Partizan Belgrado. I leader della Serie A vedono allontanarsi il treno dei play-in. Milano impegnata venerdì 13 marzo contro il Maccabi Tel Aviv, in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket e in streaming su NOW VIRTUS BOLOGNA-PARTIZAN BELGRADO: HIGHLIGHTS