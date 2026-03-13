Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv si giocano una sorta di spareggio per rimanere aggrappati all’obiettivo di raggiungere il play-in. Sfida in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Davide Pessina. Su Sky Sport Arena anche Barcellona-Hapoel alle 20.30

IL TABELLINO LIVE