Venezia-Udine dalle 20 su Sky Sport

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Serie A Basket, Venezia-Udine alle 20 su Sky Sport Basket e NOW

Serie A

 

Ad aprire la 22^ giornata di campionato è la sfida tra Venezia e Udine, due squadre alla caccia di una vittoria che potrebbe essere pesante in chiave rincorsa alle posizioni in vetta alla classifica così come in chiave piazzamento ai playoff. Palla a due alle 20, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin

La 22^ giornata di campionato si apre con la sfida tra Venezia e Udine, con i padroni di casa, reduci dalla cocente delusione dell'eliminazione in Eurocup dopo il derby italiano perso con Trento, che puntano ad agganciare, almeno momentaneamente, Milano e Brescia in seconda posizione e i friulani che proveranno a ottenere un successo in trasferta potenzialmente importantissimo nella rincorsa ad un posto ai playoff. All’andata, oltre quattro mesi fa, fu invece la Reyer a strappare il successo sul campo avversario grazie ad un ottimo 4° quarto e alla grande prestazione di un Kyle Wiltjer da 27 punti con 10/16 al tiro. Appuntamento dalle 20 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin. 

 

FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Serie A

Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata

La 21^ giornata di LBA si chiude con il derby lombardo tra Milano e Cantù, vinto dall'Olimpia in volata, che aggancia quindi il 2° posto a pari punti con Brescia. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

Vai alla Fotogallery

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Venezia-Udine dalle 20 su Sky Sport

Serie A

  Ad aprire la 22^ giornata di campionato è la sfida tra Venezia e Udine, due squadre alla...

Milano stende il Maccabi: resiste il sogno Play-In

Eurolega

Milano supera 96-87 il Maccabi Tel-Aviv nel Round 31 di Eurolega, fa 2-0 sugli israeliani e tiene...

Olimpia Milano-Maccabi alle 20.30 su Sky Sport Uno

Eurolega

Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv si giocano una sorta di spareggio per rimanere aggrappati...

L’Italia non sbaglia: battuta la Nuova Zelanda

Basket

Come all’esordio contro Porto Rico, anche nella seconda sfida con la Nuova Zelanda le azzurre...

Il Monaco e Spanoulis si separano

Eurolega

Poco meno di un anno fa il Monaco arrivava fino alla finale di Eurolega, poi persa contro il...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS