Venezia-Udine dalle 20 su Sky Sport

Ad aprire la 22^ giornata di campionato è la sfida tra Venezia e Udine, due squadre alla caccia di una vittoria che potrebbe essere pesante in chiave rincorsa alle posizioni in vetta alla classifica così come in chiave piazzamento ai playoff. Palla a due alle 20, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin

La 22^ giornata di campionato si apre con la sfida tra Venezia e Udine, con i padroni di casa, reduci dalla cocente delusione dell'eliminazione in Eurocup dopo il derby italiano perso con Trento, che puntano ad agganciare, almeno momentaneamente, Milano e Brescia in seconda posizione e i friulani che proveranno a ottenere un successo in trasferta potenzialmente importantissimo nella rincorsa ad un posto ai playoff. All’andata, oltre quattro mesi fa, fu invece la Reyer a strappare il successo sul campo avversario grazie ad un ottimo 4° quarto e alla grande prestazione di un Kyle Wiltjer da 27 punti con 10/16 al tiro. Appuntamento dalle 20 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin.