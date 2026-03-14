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Stati Uniti-Italia: dove vedere la partita in tv e streaming

Basket

Dopo le due belle e convincenti vittorie con Porto Rico e Nuova Zelanda, le azzurre scendono in campo contro Team USA, una squadra piena di stelle della WNBA che per l’Italia rappresenta un test di grande prestigio e interesse. Diretta dalla 22.00 su Sky Sport Basket, Sky Sport Mix e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi

IL TORNEO DI QUALIFICAZIONE AI MONDIALI: TUTTE LE PARTITE SU SKY SPORT

 

Le prime due nette vittorie su Porto Rico e Nuova Zelanda hanno avvicinato l’Italia al sogno di tornare a quei Mondiali che mancano da più di trent’anni e ora, parlando sempre di sogni, per le azzurre arriva la sfida contro Team USA e le sue stelle provenienti dalla WNBA. Da Angel Reese a Caitlin Clark, passando per Paige Bueckers e Chelsea Gray, infatti, gli Stati Uniti si sono presentati al torneo di San Juan con il roster migliore possibile nonostante la qualificazione fosse per loro di fatto già acquisita. Per Cecilia Zandalasini e compagne, quindi, arriva l’occasione per misurarsi contro il meglio del basket femminile racchiuso in una squadra che sembra avere tutto: talento, fisicità e carattere. Appuntamento alle 22.00 su Sky Sport Basket, Sky Sport Mix e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Chicca Macchi.

 

Non solo Italia su Sky Sport

 

La grande serata di basket femminile inizia però già alle 19.00 su Sky Sport Mix, dove con il commento di Giovanni Poggi andrà in onda la diretta della sfida tra Senegal e Nuova Zelanda.

Approfondimento

L’Italia non sbaglia: battuta la Nuova Zelanda

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