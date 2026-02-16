Italbasket, doppia sfida alla Gran Bretagna: i 24 convocati da coach Luca Banchi

Seconda ‘finestra’ di qualificazioni ai Mondiali per gli azzurri, che il 27 febbraio e il 2 marzo affronteranno in una doppia sfida la Gran Bretagna (entrambe le gare saranno in diretta su Sky Sport). E in vista del nuovo doppio impegno, il CT Luca Banchi ha convocato 24 giocatori, tra vecchie conoscenze e diversi volti nuovi

Nuovo impegno in vista per Italbasket, che il 27 febbraio a Newcastle e il 2 marzo a Livorno affronterà la Gran Bretagna in una doppia sfida valida per la seconda ‘finestra’ del gruppo D di qualificazione ai Mondiali del 2027 (entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). E il CT Luca Banchi ha quindi diramato poco fa le convocazioni, chiamando ben 24 giocatori che si raduneranno già da lunedì prossimo a Livorno, eccezion fatta per quelli impegnati in Eurolega, che raggiungeranno il gruppo appena concluse le gare dei rispettivi club d’appartenenza. E tra molti volti noti, Banchi ha voluto convocare anche diversi giovani esordienti come Charles Atamah, Leonardo Marangon, Cheickh Niang e Luca Possamai, che rimarranno a disposizione solo per gli allenamenti del 23 e 24 febbraio prossimi.