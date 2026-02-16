Italbasket, doppia sfida alla Gran Bretagna: i 24 convocati da coach Luca Banchi

Seconda ‘finestra’ di qualificazioni ai Mondiali per gli azzurri, che il 27 febbraio e il 2 marzo affronteranno in una doppia sfida la Gran Bretagna (entrambe le gare saranno in diretta su Sky Sport). E in vista del nuovo doppio impegno, il CT Luca Banchi ha convocato 24 giocatori, tra vecchie conoscenze e diversi volti nuovi
Nuovo impegno in vista per Italbasket, che il 27 febbraio a Newcastle e il 2 marzo a Livorno affronterà la Gran Bretagna in una doppia sfida valida per la seconda ‘finestra’ del gruppo D di qualificazione ai Mondiali del 2027 (entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). E il CT Luca Banchi ha quindi diramato poco fa le convocazioni, chiamando ben 24 giocatori che si raduneranno già da lunedì prossimo a Livorno, eccezion fatta per quelli impegnati in Eurolega, che raggiungeranno il gruppo appena concluse le gare dei rispettivi club d’appartenenza. E tra molti volti noti, Banchi ha voluto convocare anche diversi giovani esordienti come Charles Atamah, Leonardo Marangon, Cheickh Niang e Luca Possamai, che rimarranno a disposizione solo per gli allenamenti del 23 e 24 febbraio prossimi.
I 24 di Banchi per la sfida alla Gran Bretagna
Ecco quindi nel dettaglio i 24 nomi chiamati da coach Banchi:
- 0 Marco Spissu Casademont Saragozza (Spagna)
- 00 Amedeo Della Valle Germani Brescia
- 1 Nico Mannion EA7 Emporio Armani Milano
- 4 Leonardo Candi Umana Reyer Venezia
- 7 Stefano Tonut EA7 Emporio Armani Milano
- 12 Diego Flaccadori EA7 Emporio Armani Milano
- 15 Elisèe Assui Openjobmetis Varese
- 16 Amedeo Tessitori Umana Reyer Venezia
- 17 Giampaolo Ricci EA7 Emporio Armani Milano
- 19 Gabriele Procida Real Madrid (Spagna)
- 20 Saliou Niang Virtus Olidata Bologna
- 22 Giordano Bortolani S. Bernardo Cantù
- 24 Francesco Ferrari Virtus Olidata Bologna
- 25 Tommaso Baldasso Bertram Tortona
- 26 Luigi Suigo Mega Superbet Basket (Serbia)
- 28 Davide Casarin Ferramenta Vanoli Cremona
- 32 Andrea Calzavara Old Wild West Udine
- 34 Leonardo Totè Guerri Napoli
- 35 Momo Diouf Virtus Olidata Bologna
- 42 Giovanni Veronesi Ferramenta Vanoli Cremona
- 44 Sasha Grant Ferramenta Vanoli Cremona
- 45 Nicola Akele Virtus Olidata Bologna
- 50 Luca Vincini Banco di Sardegna Sassari
- 77 John Petrucelli Galatasaray Mct Technic (Turchia)
- Charles Atamah Luiss Roma
- Leonardo Marangon Gesteco Cividale del Friuli
- Cheickh Niang Dolomiti Energia Trento
- Luca Possamai Biemme Service Libertas Livorno