Italbasket, doppia sfida alla Gran Bretagna: i 24 convocati da coach Luca Banchi

Basket

Seconda ‘finestra’ di qualificazioni ai Mondiali per gli azzurri, che il 27 febbraio e il 2 marzo affronteranno in una doppia sfida la Gran Bretagna (entrambe le gare saranno in diretta su Sky Sport). E in vista del nuovo doppio impegno, il CT Luca Banchi ha convocato 24 giocatori, tra vecchie conoscenze e diversi volti nuovi

Nuovo impegno in vista per Italbasket, che il 27 febbraio a Newcastle e il 2 marzo a Livorno affronterà la Gran Bretagna in una doppia sfida valida per la seconda ‘finestra’ del gruppo D di qualificazione ai Mondiali del 2027 (entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). E il CT Luca Banchi ha quindi diramato poco fa le convocazioni, chiamando ben 24 giocatori che si raduneranno già da lunedì prossimo a Livorno, eccezion fatta per quelli impegnati in Eurolega, che raggiungeranno il gruppo appena concluse le gare dei rispettivi club d’appartenenza. E tra molti volti noti, Banchi ha voluto convocare anche diversi giovani esordienti come Charles Atamah, Leonardo Marangon, Cheickh Niang e Luca Possamai, che rimarranno a disposizione solo per gli allenamenti del 23 e 24 febbraio prossimi

I 24 di Banchi per la sfida alla Gran Bretagna

Ecco quindi nel dettaglio i 24 nomi chiamati da coach Banchi:

  • Marco Spissu  Casademont Saragozza (Spagna)
  • 00 Amedeo Della Valle  Germani Brescia
  • 1 Nico Mannion  EA7 Emporio Armani Milano
  • Leonardo Candi  Umana Reyer Venezia
  • Stefano Tonut  EA7 Emporio Armani Milano
  • 12 Diego Flaccadori  EA7 Emporio Armani Milano
  • 15 Elisèe Assui  Openjobmetis Varese
  • 16 Amedeo Tessitori  Umana Reyer Venezia
  • 17 Giampaolo Ricci  EA7 Emporio Armani Milano
  • 19 Gabriele Procida  Real Madrid (Spagna)
  • 20 Saliou Niang  Virtus Olidata Bologna
  • 22 Giordano Bortolani  S. Bernardo Cantù
  • 24 Francesco Ferrari  Virtus Olidata Bologna
  • 25 Tommaso Baldasso  Bertram Tortona
  • 26 Luigi Suigo  Mega Superbet Basket (Serbia)
  • 28 Davide Casarin  Ferramenta Vanoli Cremona
  • 32 Andrea Calzavara  Old Wild West Udine
  • 34 Leonardo Totè  Guerri Napoli
  • 35 Momo Diouf  Virtus Olidata Bologna
  • 42 Giovanni Veronesi  Ferramenta Vanoli Cremona
  • 44 Sasha Grant  Ferramenta Vanoli Cremona
  • 45 Nicola Akele  Virtus Olidata Bologna
  • 50 Luca Vincini  Banco di Sardegna Sassari
  • 77 John Petrucelli  Galatasaray Mct Technic (Turchia)
  • Charles Atamah  Luiss Roma
  • Leonardo Marangon  Gesteco Cividale del Friuli
  • Cheickh Niang  Dolomiti Energia Trento
  • Luca Possamai  Biemme Service Libertas Livorno

