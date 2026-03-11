Tutto pronto per il debutto delle azzurre al torneo di qualificazione ai Mondiali di Berlino del prossimo settembre. Si parte proprio questa notte con la sfida alle padrone di casa di Porto Rico. Diretta dalla 1.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi
LE AZZURRE A CACCIA DEI MONDIALI: TUTTE LE PARTITE SU SKY SPORT
Per l’Italia, che ai Mondiali manca dal lontano 1994, il sogno inizia stanotte. Cecilia Zandalasini e compagne, reduci dall’ottimo bronzo conquistato all’ultimo Eurobasket, proveranno a tornare nel massimo torneo per nazionali passando dalle qualificazioni in programma da oggi 11 marzo fino a martedì 17 marzo a San Juan. E la prima avversaria per le ragazze di coach Andrea Capobianco è proprio Porto Rico, padrona di casa e squadra assolutamente da non sottovalutare anche perché potrà certamente contare sul tifo caldo del pubblico sugli spalti del Puerto Rico Coliseum. Fondamentale, poi, in una competizione di così breve durata partire con il piede giusto per provare a strappare uno dei tre posti di fatto in palio per i Mondiali che si terrano a Berlino il prossimo settembre e per cui gli Stati Uniti, a Porto Rico con le padrone di casa oltre a Italia, Spagna, Nuova Zelanda e Senegal, sono già qualificati. Appuntamento alla 1.00 di questa notte su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Chicca Macchi.
Non solo Italia su Sky Sport
La grande serata di basket femminile inizia però già alle 22.00 su Sky Sport Mix (e su Sky Sport Basket al termine di Venezia-Trento, commento di Giovanni Poggi) con la diretta di un altro debutto attesissimo come quello di Team USA, come detto già in possesso della qualificazione ai Mondiali ma che ha deciso di portare a San Juan una squadra piena di stelle della WNBA.