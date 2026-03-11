Per l’Italia, che ai Mondiali manca dal lontano 1994, il sogno inizia stanotte. Cecilia Zandalasini e compagne, reduci dall’ottimo bronzo conquistato all’ultimo Eurobasket, proveranno a tornare nel massimo torneo per nazionali passando dalle qualificazioni in programma da oggi 11 marzo fino a martedì 17 marzo a San Juan. E la prima avversaria per le ragazze di coach Andrea Capobianco è proprio Porto Rico, padrona di casa e squadra assolutamente da non sottovalutare anche perché potrà certamente contare sul tifo caldo del pubblico sugli spalti del Puerto Rico Coliseum. Fondamentale, poi, in una competizione di così breve durata partire con il piede giusto per provare a strappare uno dei tre posti di fatto in palio per i Mondiali che si terrano a Berlino il prossimo settembre e per cui gli Stati Uniti, a Porto Rico con le padrone di casa oltre a Italia, Spagna, Nuova Zelanda e Senegal, sono già qualificati. Appuntamento alla 1.00 di questa notte su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Chicca Macchi.