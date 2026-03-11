Virtus Bologna-Partizan dalle 20.45 su Sky

La Virtus vuole continuare a crederci e finché la matematica non la condannerà intende provare a inseguire il traguardo del play-in. Un traguardo al momento lontano e per raggiungere il quale sarà praticamente obbligatorio tentare di vincere ognuna delle otto partite di regular season rimaste da giocare, a iniziare proprio da quella di questa sera contro il Partizan Belgrado. I serbi sono stati fin qui protagonisti di una stagione molto deludente, ma hanno un roster dal talento non comune in grado di mettere chiunque in difficoltà sulla singola partita. Per i ragazzi di coach Dusko Ivanovic, reduci dalla sconfitta in volata sul campo del Real, servirà quindi la massima concentrazione. Appuntamento dalle 20.45 per la palla a due su Sky Sport Max e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Matteo Soragna.