Virtus Bologna-Partizan dalle 20.45 su Sky

Virtus Bologna-Partizan Belgrado di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming

Eurolega

Nuovo impegno europeo per la Virtus, che prova a tenere vivo il sogno di raggiungere il play-in affrontando il Partizan Belgrado tra le mura di casa. Diretta dalle 20.45 su Sky Sport Max e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Matteo Soragna

 

L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

La Virtus vuole continuare a crederci e finché la matematica non la condannerà intende provare a inseguire il traguardo del play-in. Un traguardo al momento lontano e per raggiungere il quale sarà praticamente obbligatorio tentare di vincere ognuna delle otto partite di regular season rimaste da giocare, a iniziare proprio da quella di questa sera contro il Partizan Belgrado. I serbi sono stati fin qui protagonisti di una stagione molto deludente, ma hanno un roster dal talento non comune in grado di mettere chiunque in difficoltà sulla singola partita. Per i ragazzi di coach Dusko Ivanovic, reduci dalla sconfitta in volata sul campo del Real, servirà quindi la massima concentrazione. Appuntamento dalle 20.45 per la palla a due su Sky Sport Max e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Matteo Soragna.

 

FOTOGALLERY

1/20
Basket

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

Il 30° turno di Eurolega si apre con la sofferta vittoria dell'Olimpia Milano contro il Barcellona, tornando comunque al 50% di vittorie e tenendo in vita il sogno di agguantare il play-in. Obiettivo invece sempre più lontano per la Virtus, che a Madrid subisce la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare disputate in Eurolega

Vai alla Fotogallery

