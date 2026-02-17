Il Paok sogna in grande con Mistakidis

Aristotelis Mistakidis (cresciuto a Roma, dove il padre lavorava per le Nazioni Unite), attraverso la società di investimento Alpha Sports Group, ha acquisito a fine novembre 2025 il 60,81% della sezione basket del Paok, storico club di Salonicco. Il suo arrivo ha immediatamente avuto riflessi sul piano sportivo. Sono arrivati importanti innesti di mercato, tra cui gli statunitensi Patrick Beverley, Timmy Allen e Breein Tyree, il greco Nikos Chougkaz e il nigeriano Clifford Omoruyi. La volontà della nuova proprietà è quella di sfidare i giganti Olympiacos e Panathinaikos ai vertici del basket nazionale e protagonista nelle competizioni europee. “È mia intenzione continuare a promuovere lo sport greco. Il mio legame con Salonicco, dove sono nato, è particolarmente forte. Lo sport, come stiamo vedendo anche in questi giorni di Olimpiade, sa regalare emozioni uniche ai tifosi e alle nazioni”, da dichiarato Mistakidis che si è anche reso disponibile a finanziare personalmente la costruzione del nuovo stadio nella zona di Toumba, destinato a sostituire l’attuale impianto.