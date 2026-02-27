Italbasket, ora si fa sul serio. Dopo aver esordito sulla panchina azzurra lo scorso novembre con la sconfitta casalinga contro l’Islanda e quindi la vittoria in Lituania, infatti, coach Luca Banchi si trova ad affrontare la Gran Bretagna in una doppia sfida che contraddistingue questa finestra di gare di qualificazioni ai Mondiali del 2027. E se lunedì gli azzurri potranno contare sul tifo di Livorno, questa sera a Newcastle occorrerà andare a fare risultato contro una nazionale britannica che ha in Quinn Ellis e Carl Wheatle, protagonisti nel nostro campionato con le maglie di Milano e Venezia, due punti fermi. Appuntamento dalle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.