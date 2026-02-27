Nuovo impegno per la nazionale di coach Luca Banchi, che a Newcastle affronta la Gran Bretagna nel primo di due confronti validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2027. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
I CONVOCATI DI COACH BANCHI PER LA DOPPAI SFIDA ALLA GRAN BRETAGNA
Italbasket, ora si fa sul serio. Dopo aver esordito sulla panchina azzurra lo scorso novembre con la sconfitta casalinga contro l’Islanda e quindi la vittoria in Lituania, infatti, coach Luca Banchi si trova ad affrontare la Gran Bretagna in una doppia sfida che contraddistingue questa finestra di gare di qualificazioni ai Mondiali del 2027. E se lunedì gli azzurri potranno contare sul tifo di Livorno, questa sera a Newcastle occorrerà andare a fare risultato contro una nazionale britannica che ha in Quinn Ellis e Carl Wheatle, protagonisti nel nostro campionato con le maglie di Milano e Venezia, due punti fermi. Appuntamento dalle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.
Non solo Italia su Sky
La grande serata di basket internazionale non si limita alla partita degli azzurri, perché sempre alle 20.30 ma su Sky Sport Basket e in streaming su NOW Andrea Solaini ci racconterà la sfida tra Islanda e Lituania, valida sempre per il gruppo D che vede impegnata l’Italia.