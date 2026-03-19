Perse le speranze di tornare al play-in dopo le due sconfitte con Real Madrid e Partizan Belgrado, la Virtus prova comunque a riempire di senso la sua avventura in Eurolega e questa sera, sul campo neutro di Sofia affronta l’Hapoel Tel Aviv. Gli israeliani, a lungo in testa alla classifica dopo un avvio di regular season lanciatissimo, sono reduci da una frenata che nelle ultime 10 partite li ha visti mandare a referto un numero pari di sconfitte e vittorie, ma occupano comunque il 5° posto e hanno ottime possibilità di strappare un posto con accesso diretto ai playoff. Contro una delle squadre più talentuose del torneo, quindi, per Bologna si apre un confronto che potrebbe rappresentare un passo importante nel percorso di crescita del gruppo giovane agli ordini di coach Dusko Ivanovic. Appuntamento dalle 20.05 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Davide Pessina.