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Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming

Eurolega

Nuovo impegno europeo per la Virtus, che sul campo neutro di Sofia in Bulgaria affronta l’Hapoel Tel Aviv, fin qui protagonista di una stagione di Eurolega giocata ad alti livelli. Diretta dalle 20.05 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Davide Pessina

 

L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Perse le speranze di tornare al play-in dopo le due sconfitte con Real Madrid e Partizan Belgrado, la Virtus prova comunque a riempire di senso la sua avventura in Eurolega e questa sera, sul campo neutro di Sofia affronta l’Hapoel Tel Aviv. Gli israeliani, a lungo in testa alla classifica dopo un avvio di regular season lanciatissimo, sono reduci da una frenata che nelle ultime 10 partite li ha visti mandare a referto un numero pari di sconfitte e vittorie, ma occupano comunque il 5° posto e hanno ottime possibilità di strappare un posto con accesso diretto ai playoff. Contro una delle squadre più talentuose del torneo, quindi, per Bologna si apre un confronto che potrebbe rappresentare un passo importante nel percorso di crescita del gruppo giovane agli ordini di coach Dusko Ivanovic. Appuntamento dalle 20.05 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Davide Pessina.

 

Non solo Virtus su Sky

 

La grande serata di basket inizia già alle 18 su Sky Sport Mix e in streaming su NOW con il derby spagnolo tra Valencia e Barcellona commentato in diretta da Andrea Solaini. 

Approfondimento

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

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