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Senegal-Italia: dove vedere la partita in tv e streaming

Basket

 

Dopo l’esaltante vittoria sulla Spagna di domenica che è valsa il ritorno ai Mondiali dopo oltre trent’anni, Cecilia Zandalasini e compagne affrontano il Senegal nell’ultima partita del loro torneo a Porto Rico. Diretta dalla 19 su Sky Sport Basket, Sky Sport Mix e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi

 

IL TORNEO DI QULIFICAZIONE AI MONDIALI: TUTTE LE GARE SU SKY SPORT

 

Italia: missione compiuta. Potrebbe essere questo il sottotitolo al torneo di San Juan disputato fin qui dalle azzurre, che con la vittoria sulla Spagna ottenuta domenica hanno staccato il biglietto per un ritorno ai Mondiali. E di ritorno vero e proprio si tratta, perché l’Italbasket femminile mancava dalla massima competizione per nazionali dal lontano 1994. Ora, però, manca ancora una partita per chiudere in bellezza un torneo che ha confermato la netta crescita del gruppo che ha in Cecilia Zandalasini il suo punto di riferimento insostituibile. Di fronte alle ragazze di coach Andrea Capobianco ci sarà il Senegal ed è probabile che in campo troveranno spazio anche le giocatrici che fin qui hanno visto poco il parquet. Appuntamento alle 19 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Chicca Macchi.

 

Non solo Italia su Sky Sport

 

La grande serata di basket femminile prosegue poi alle 22.00 sempre su Sky Sport Basket, dove con il commento di Giovanni Poggi andrà in onda la diretta della sfida avvincente tra Spagna e Stati Uniti.

Approfondimento

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