Mastica amaro Trento che sfiora l'impresa ad Istanbul contro il Besiktas nei quarti di finale di Eurocup. L'Aquila perde in volata 77-76 al termine di una partita di enorme resilienza contro un'autentica corazzata, costruita per la vittoria del trofeo e imbattuta fra le mura amiche, 9 vinte e 0 perse. La squadra di Massimo Cancellieri ha due chance nel finale ma sul -1 Jogela sbaglia dall'arco e poi sul -2 a 2" dalla sirena Jordan Bayehe sbaglia il secondo libero che avrebbe potuto dare il pareggio. La Dolomiti Energia manca l'opportunità di tornare in semifinale a 10 anni di distanza dall'ultima volta (nel 2015-16 battendo Milano e perdendo poi con Strasburgo ad un passo dalla finale, ndr); avanza invece la squadra di Dusan Alimpijevic che darà vita ad una semifinale tutta turca col Bahcesehir.

Trento gioca una gara gagliarda a Istanbul, a fine primo quarto è a -1 e all'intervallo insegue sul 40-32 dopo aver anche toccato il -10. In avvio di ripresa il Besiktas vola fino a +11 sul 50-39 ma l'Aquila rimonta presa per mano soprattutto da DJ Steward, al 30' è a -4 (61-57) e poi nel finale impatta sul 73-73 con due liberi di Battle. L'ultimo minuto è vibrante, la Dolomiti Energia sorpassa sul 75-73 con un'altra prodezza di Steward ma il Besiktas impatta con due liberi di Morgan; lì Trento non segna più, sul -1 Jogela affretta una tripla e sbaglia con ancora 16" da giocare, poi sul -2 a 2" dal termine Bayehe subisce fallo e va in lunetta, sbaglia però il secondo libero e così sfuma la chance di forzare l'overtime.

Non bastano i 29 punti, season high in Eurocup, del già citato DJ Steward, poi ci sono i 12 di Battle, i 10 di Mawugbe e gli 11 con 8 rimbalzi di Jogela; serataccia per Devante Jones, appena 4 punti dopo i 38 segnati negli ottavi di finale contro Venezia. Per il Besiktas brilla Jonah Mathews, 23 punti, mentre Anthony Brown ne aggiunge 16 con 8 rimbalzi.