Dopo il ko contro gli USA, l'ItalBasket torna in campo per sfidare la Spagna, già sicura di un posto ai Mondiali di Berlino. In caso di successo anche le azzurre di coach Capobianco si assicurerebbero il pass mondiale che manca dal 1994, comunque ampiamente alla portata anche in caso di sconfitta: appuntamento in diretta su Sky Sport Mix e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi
La classifica del girone
- Stati Uniti 4-0*
- Spagna 3-0*
- Italia 2-1
- Senegal 1-2
- Porto Rico 0-3
- Nuova Zelanda 0-4
*Già qualificata