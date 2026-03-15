Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Qualificazioni Mondiali, Italia-Spagna su Sky Sport Mix: risultato LIVE

Basket

Dopo il ko contro gli USA, l'ItalBasket torna in campo per sfidare la Spagna, già sicura di un posto ai Mondiali di Berlino. In caso di successo anche le azzurre di coach Capobianco si assicurerebbero il pass mondiale che manca dal 1994, comunque ampiamente alla portata anche in caso di sconfitta: appuntamento in diretta su Sky Sport Mix e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi

IL TABELLINO LIVE

La classifica del girone

  1. Stati Uniti 4-0*
  2. Spagna 3-0*
  3. Italia 2-1
  4. Senegal 1-2
  5. Porto Rico 0-3
  6. Nuova Zelanda 0-4

*Già qualificata

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Milano a Bologna per tentare la scalata

Serie A

Reduce dalla vittoria sul Maccabi che ne ha tenute vive le speranze di raggiungere il play-in in...

Bologna ospita Milano per difendere la vetta

Serie A

La sconfitta interna con il Partizan di mercoledì ha di fatto chiuso alla Virtus la prospettiva...

Duke vince il torneo ACC con Sarr protagonista

Basket

Nella notte i Blue Devils hanno battuto in volata Virginia, conquistando così per il secondo anno...

Virtus Bologna-Olimpia Milano alle 20 su Sky Sport

Serie A

  A chiudere la 22^ giornata di campionato è la sfida tra Bologna e Milano, le due squadre...

ItalBasket ko con gli Stati Uniti: finisce 93-59

Basket

Niente da fare per l'ItalBasket, che deve arrendersi presto contro Team USA in una sconfitta...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS