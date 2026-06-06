NBA Euorpe, il segretario FIBA Zagklis conferma: "Si parte nell’autunno del 2027"

A San Antonio, a margine delle Finals tra Spurs e Knicks, si è tornati a parlare di NBA Europe e Andreas Zagklis, segretario generale della FIBA, ha confermato che il progetto prenderà corpo a partire dalla stagione 2027-28. E Zagklis ha poi fornito qualche ulteriore dettaglio circa la formula che avrà la nuova lega e ha ribadito l’intenzione di arrivare ad un’intesa e quindi a una collaborazione con l’Eurolega
NBA Europe, partenza confermata: lo assicura Andreas Zagklis. Presente a San Antonio, a margine delle Finals tra Spurs e Knicks il segretario generale della FIBA ha incontrato la stampa e tra gli argomenti toccati, come era facile prevedere, il più gettonato è stato quello che riguarda la nuova lega che sta prendendo corpo nel vecchio continente. E Zagklis ha prima di tutto confermato che l’orizzonte temporale per il via alla nuova competizione rimane l’autunno del 2027, quindi con la stagione 2027-28 come prima del nuovo campionato creato in partnership da NBA e FIBA. Zagklis, che ha definito l’operazione come il più grande investimento mai realizzato nel basket in Europa, ha quindi specificato che il ruolo della FIBA sarà quello di curare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti in un sistema che il segretario generale definisce piramidale grazie ai meccanismi di accesso alla nuova lega e quindi ai ricavi che NBA Europe dovrebbe garantire anche alle squadre prive di licenza fissa.
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Secondo Zagklis, il carattere piramidale del progetto verrà garantito dal fatto che il 25% dei posti disponibili nella nuova lega sarà conquistabile da squadre che non appartengono alle 12 che, almeno inizialmente, saranno titolari di licenza fissa con NBA Europe. Gli altri 4 posti disponibili, invece, saranno destinati da una parte alle squadre che arriveranno alle Final Four della Champions League, di cui di certo almeno una andrà direttamente in NBA Europe, e da un ulteriore torneo supplementare da disputare a fine stagione e a cui parteciperanno anche squadre in arrivo dai singoli campionati nazionali. E se i meccanismi di qualificazione sono ancora da definire, di certo c’è che anche sponda FIBA l’idea è quella di trovare un accordo con l’Eurolega, in modo da definire insieme la nuova lega.