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Virtus eliminata, il GM Ronci: "Troppi infortuni, anche colpa degli arbitraggi"

Serie A

La Virtus crolla nel finale di gara-4 a Venezia, perde e viene eliminata in semifinale. E dopo la partita in conferenza stampa il General Manager bolognese Paolo Ronci, una volta fatti i complimenti di rito agli avversari, si è soffermato anche sui tanti infortuni che hanno colpito la squadra nelle ultime settimane, a suo avviso frutto anche di un metro arbitrale che avrebbe danneggiato la Virtus

PLAYOFF LBA: IL TABELLONE COMPLETO

GARA-4 VENEZIA-VIRTUS BOLOGNA: IL RACCONTO DELLA PARTITA

 

C’è amarezza in casa Virtus, e non potrebbe essere altrimenti, perché avanti di 12 punti in gara-4 i campioni d’Italia in carica sembravano aver di fatto in mano la partita e quindi la possibilità di andare a gara-5 e giocarsi in casa le chance di difendere il tricolore in finale contro Milano. Il crollo nel finale è stato però clamoroso e dopo la sconfitta costata l’eliminazione per mano di Venezia il General Manager virtussino Paolo Ronci ha voluto inquadrare subito quella che per lui è stata la causa principale dell’eliminazione. “Ci sarebbe piaciuto giocare al completo, invece non abbiamo avuto Pajola e poi abbiamo perso per infortunio Morgan per le prime partite, quindi Alston Jr. Vildozatutti per colpi presi in partita e ritenuti fortuiti dagli arbitri”.

Ronci si scatena dopo l’eliminazione

Magari se ci fosse stata più attenzione sul campo e non ai calzini” ha aggiunto il GM bolognese, facendo riferimento al caso creatosi in gara-2con Edwards rimandato negli spogliatoi prima della palla a due da parte degli arbitri perché indossava calzini non conformi al regolamento. E infine, non senza essersi comunque complimentato con Venezia per la vittoria nella serie, Ronci chiude augurano agli avversari il meglio in vista della finale scudetto contro Milano, punzecchiando ancora gli arbitri per il metro a suo dire troppo permissivo adottato durante le quattro sfide della semifinale: “Auguro il meglio a Venezia, e in questo meglio c’è anche l’augurio che possano giocare la stessa pallacanestro che hanno potuto giocare in questa serie”. 

Approfondimento

Gara-4 Venezia-Virtus Bologna 90-83: highlights LBA

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