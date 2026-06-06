Virtus eliminata, il GM Ronci: "Troppi infortuni, anche colpa degli arbitraggi"

La Virtus crolla nel finale di gara-4 a Venezia, perde e viene eliminata in semifinale. E dopo la partita in conferenza stampa il General Manager bolognese Paolo Ronci, una volta fatti i complimenti di rito agli avversari, si è soffermato anche sui tanti infortuni che hanno colpito la squadra nelle ultime settimane, a suo avviso frutto anche di un metro arbitrale che avrebbe danneggiato la Virtus

C’è amarezza in casa Virtus, e non potrebbe essere altrimenti, perché avanti di 12 punti in gara-4 i campioni d’Italia in carica sembravano aver di fatto in mano la partita e quindi la possibilità di andare a gara-5 e giocarsi in casa le chance di difendere il tricolore in finale contro Milano. Il crollo nel finale è stato però clamoroso e dopo la sconfitta costata l’eliminazione per mano di Venezia il General Manager virtussino Paolo Ronci ha voluto inquadrare subito quella che per lui è stata la causa principale dell’eliminazione. “Ci sarebbe piaciuto giocare al completo, invece non abbiamo avuto Pajola e poi abbiamo perso per infortunio Morgan per le prime partite, quindi Alston Jr. e Vildoza, tutti per colpi presi in partita e ritenuti fortuiti dagli arbitri”.