Si è chiusa la parentesi di Dusko Ivanovic alla Virtus Bologna, ruolo che ricopriva da dicembre 2024. Lo ha annunciato il club con un comunicato ufficiale, nota nella quale è stato specificato il suo vice come successore: "Il ruolo di Head Coach della prima squadra sarà affidato a Nenad Jakovljevic, che sarà coadiuvato da Daniele Parente e da Cristian Fedrigo"

HIGHLIGHTS: OLIMPIA-VIRTUS 103-87