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Virtus Bologna, esonerato Dusko Ivanovic. Squadra affidata al vice Jakovljevic

Basket

Si è chiusa la parentesi di Dusko Ivanovic alla Virtus Bologna, ruolo che ricopriva da dicembre 2024. Lo ha annunciato il club con un comunicato ufficiale, nota nella quale è stato specificato il suo vice come successore: "Il ruolo di Head Coach della prima squadra sarà affidato a Nenad Jakovljevic, che sarà coadiuvato da Daniele Parente e da Cristian Fedrigo"

HIGHLIGHTS: OLIMPIA-VIRTUS 103-87

Dusko Ivanovic non è più il coach della Virtus Bologna. Ufficiale l'esonero del 68enne montenegrino, che occupava la panchina delle 'Vu nere' dal dicembre 2024 quando prese il posto del dimissionario Luca Banchi. Una decisione che la società ha comunicato dopo la sconfitta in Eurolega contro Milano, ultima tappa di Ivanovic nel club attualmente al primo posto in campionato. Sotto la sua guida, la Virtus aveva conquistato il suo 17° scudetto a giugno 2025 dominando 3-0 la finale playoff contro Brescia. Saluta anche l'assistente allenatore Nenad Trajkovic, mentre l'incarico di nuovo coach è stato affidato al vice Nenad Jakovljevic che sarà affiancato da Daniele Parente e Cristian Fedrigo.

Approfondimento

Milano vince l’Euroderby: Bologna ko 103-87

La nota

Ecco il comunicato integrale: "La Virtus Pallacanestro Bologna comunica di aver sollevato dall’incarico di Head Coach della Prima Squadra il Sig. Dusko Ivanovic. Contestualmente, la società rende noto che anche l’assistente coach Nenad Trajkovic conclude la propria esperienza in bianconero. La Virtus desidera esprimere il più sentito ringraziamento a Coach Ivanovic per la professionalità, la dedizione e il lavoro svolto nel corso del suo mandato. Un ringraziamento è altresì rivolto a Nenad Trajkovic. Ad entrambi vanno i migliori auguri per il prosieguo delle rispettive carriere professionali. La società comunica inoltre che il ruolo di Head Coach della prima squadra sarà affidato al Sig. Nenad Jakovljevic, che sarà coadiuvato da Daniele Parente e da Cristian Fedrigo. A Coach Jakovljevic e al suo staff i migliori auguri di buon lavoro per il prosieguo della stagione sportiva".

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