Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Banchi e Datome in missione negli USA: l’incontro con i talenti azzurri al college

Basket

Il coach azzurro Luca Banchi e Gigi Datome, coordinatore delle attività della nazionale, accompagnati dal Direttore Generale Salvatore Trainotti hanno compiuto un viaggio negli Stati Uniti per andare ad incontrare i migliori prospetti italiani impegnati al college oltreoceano. E da Dame Sarr a Achille Lonati i futuri protagonisti con la maglia dell’Italia li hanno accolti e hanno iniziato a ragionare di programmi e prospettive comuni

Dame Sarr e Achille LonatiNiccolò Moretti e Leonardo BettiolAndrew Osasuyi e Giovanni Emejuru, sono questi alcuni dei giovani talenti azzurri impegnati oltreoceano al college incontrati dalla delegazione delle FIP nei giorni scorsi. Una delegazione formata dal CT Luca Banchi, dal coordinatore delle attività della nazionale Gigi Datome e dal Direttore Generale Salvatore Trainotti che ha affrontato la trasferta negli Stati Uniti per continuare nell’opera di dialogo costante e di monitoraggio dei ragazzi più promettenti in ottica azzurra che hanno deciso di provare l’esperienza del basket universitario americano all’interno del loro percorso di crescita. E, all’interno della trasferta a stelle e strisce, Banchi, Datome e Trainotti hanno anche incontrato figure chiave come Simone Fontecchio, stella indiscussa dell’Italbasket impegnata nella rincorsa ai playoff NBA con MiamiDanilo Gallinari, leggenda azzurra da poco ritiratasi dal basket giocato, e Matteo Zuretti, figura di spicco nei quadri dirigenziali del Sindacato giocatori della NBA stessa. Incontri che la delegazione FIP ha definito strategici per armonizzare il lavoro da svolgere sia a livello di settore giovanile che per la nazionale maggiore, provano a programmare un futuro che anche grazie ai ragazzi italiani che si stanno mettendo alla prova sui parquet americani sembra promettere davvero bene. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Varese-Tortona su Sky Sport Basket: risultato LIVE

Serie A

Ad aprire la 24^ giornata di campionato è la sfida tra Varese, che punta a recuperare terreno nei...

Banchi e Datome in USA per i giovani azzurri

Basket

Il coach azzurro Luca Banchi e Gigi Datome, coordinatore delle attività della nazionale,...

Duke vola alla Elite Eight con Dame Sarr

Basket

La March Madness prosegue a pieno motore e Duke, per molti la grande favorita alla vittoria...

Varese-Tortona alle 18.30 su Sky Sport

Serie A

Ad aprire la 24^ giornata di campionato è la sfida tra Varese, che punta a recuperare terreno nei...

La Virtus ha esonerato Ivanovic. Ora Jakovljevic

Basket

Si è chiusa la parentesi di Dusko Ivanovic alla Virtus Bologna, ruolo che ricopriva da dicembre...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS