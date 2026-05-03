Serie A

Udine batte Cantù e Napoli ha la meglio su Trento, inaugurando così la 28^ giornata, mentre nel big match tra Venezia e Milano è l'Olimpia a piazzare il colpo in trasferta che rischia di decidere la corsa per il 3° posto. La Virtus si libera di Trieste e mantiene la vetta della classifica, ora solitaria perché Brescia cade in casa contro Treviso. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DI BASKET