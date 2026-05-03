Olimpia Milano e Trieste si affrontano per la terza volta in stagione dopo le sfide di campionato e Coppa Italia. L'Olimpia vuole difendere il terzo posto, mentre Trieste è già sicura dei playoff al settimo posto ma può ancora risalire. Appuntamento in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 17, con pre-partita dalle 16.30 su Sky Sport Basket
TORTONA-BRESCIA SU SKY SPORT 254: IL RISULTATO LIVE DALLE 17
DOPPIO APPUNTAMENTO SU SKY SPORT: MILANO-TRIESTE E TORTONA-BRESCIA IN DIRETTA DALLE 17
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Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata
Udine batte Cantù e Napoli ha la meglio su Trento, inaugurando così la 28^ giornata, mentre nel big match tra Venezia e Milano è l'Olimpia a piazzare il colpo in trasferta che rischia di decidere la corsa per il 3° posto. La Virtus si libera di Trieste e mantiene la vetta della classifica, ora solitaria perché Brescia cade in casa contro Treviso. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DI BASKET