Olimpia Milano 90: lo speciale è su Sky Sport

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Olimpia Milano 90: lo speciale sui 90 anni dell’Olimpia è su Sky Sport

Basket

L'Olimpia Milano ha festeggiato i suoi 90 anni di storia con una serata speciale al Forum di Assago: alle 23.15 di giovedì 9 aprile — dopo la sfida di Eurolega tra l’Olimpia e il Bayern Monaco — il primo passaggio su Sky Sport Basket dello speciale, disponibile anche on demand

Novant’anni di storia celebrati in una notte speciale: al Forum di Assago, l'Olimpia Milano riunisce le sue leggende davanti a oltre 11.000 tifosi, trasformando la festa in un grande racconto collettivo di passione e appartenenza. Attraverso immagini, ricordi e testimonianze, lo speciale ripercorre novant’anni di passione, sacrifici e successi, dando voce a chi quella maglia l’ha indossata con orgoglio. Le interviste raccolgono emozioni autentiche: sorrisi, nostalgia e commozione di chi si è ritrovato dopo anni, unito dallo stesso senso di appartenenza. Non poteva mancare un momento di omaggio speciale a Giorgio Armani, figura centrale nella storia recente del club. Un racconto corale che intreccia passato e presente, restituendo tutta l’anima dell’Olimpia Milano: 90 anni di storia vissuti intensamente, dentro e fuori dal campo. Lo speciale passerà in onda per la prima volta giovedì 9 aprile alle 23.15 su Sky Sport Basket a seguito della partita tra Milano e Bayern Monaco di Eurolega, disponibile in replica e on demand.

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