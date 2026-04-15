Quinn Ellis vola in NCAA: giocherà per St. John's

L’ascesa verticale di Quinn Ellis è destinata a proseguire oltreoceano. Dopo essere passato da Trento all’Olimpia Milano nella passata estate, la guardia 23enne giocherà il prossimo anno nel torneo NCAA a St. John’s, alla corte del leggendario allenatore Rick Pitino. Ellis aveva offerte anche da programmi di primo livello come Duke (dove avrebbe giocato con l’azzurro Dame Sarr), BYU, Louisville, Houston e Kentucky, ma secondo quanto riportato dal New York Post ha scelto i Red Storm per il suo ultimo anno di eleggibilità NCAA. Secondo quanto scritto invece da BasketNews il compenso lordo attraverso l’NIL sarà di 4.8 milioni di dollari, in linea con quanto vengono pagati i migliori giocatori di Eurolega. L’Olimpia Milano perde così uno dei suoi protagonisti per il prossimo anno, ma dovrebbe ricevere un buyout e il giocatore potrebbe tornare già nel 2027-28, quando non sarà più possibile per lui giocare in NCAA. Su di lui, ovviamente, potrebbero però esserci gli occhi del resto delle squadre d'Europa e anche della NBA.