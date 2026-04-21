Si è svolto a Berlino il sorteggio dei gironi per i Mondiali di basket femminile, in programma dal 4 al 13 settembre. Le azzurre di Capobianco sono state inserite nel gruppo D insieme a Stati Uniti, Cina (entrambe finaliste dell'ultima edizione) e Repubblica Ceca. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport

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