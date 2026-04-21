Mondiali femminili basket 2026, i gironi e le avversarie dell'Italiamondiali basket
Si è svolto a Berlino il sorteggio dei gironi per i Mondiali di basket femminile, in programma dal 4 al 13 settembre. Le azzurre di Capobianco sono state inserite nel gruppo D insieme a Stati Uniti, Cina (entrambe finaliste dell'ultima edizione) e Repubblica Ceca. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport
La spedizione azzurra può iniziare. Oggi a Berlino è stato sorteggiato il girone dell’Italia ai Mondiali di basket femminile (che Sky Sport trasmetterà in diretta dal 4 al 13 settembre), a cui le azzurre non partecipano dal 1994, e le ragazze guidate dal coach Capobianco - che 'partivano' dalla terza fascia - sono state inserite nel gruppo D insieme a Stati Uniti, Cina (avversarie una contro l'altra nella finale dell'ultima edizione, vinta dagli Usa) e Repubblica Ceca. Questi tutti i gironi:
Mondiali di basket femminili 2026, i gironi
GIRONE A
- Giappone
- Spagna
- Germania
- Mali
GIRONE B
- Ungheria
- Corea
- Nigeria
- Francia
GIRONE C
- Belgio
- Australia
- Porto Rico
- Turchia
GIRONE D
- Stati Uniti
- Repubblica Ceca
- ITALIA
- Cina
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Il calendario dell'Italia di Capobianco al Mondiale di Basket
La squadra di Andrea Capobianco esordisce il 4 settembre contro la Cechia alla Max-Schmeling-Halle, il 6 si torna in campo con gli Stati Uniti alla Berlin Arena e il 7 ultimo impegno del girone con la Cina.
- 4 settembre
Italia-Cechia
Stati Uniti-Cina
- 6 settembre
Italia-Stati Uniti
Cina-Cechia
- 7 settembre
Italia-Cina
Stati Uniti-Cechia