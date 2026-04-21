Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Mondiali femminili basket 2026, i gironi e le avversarie dell'Italia

mondiali basket

Si è svolto a Berlino il sorteggio dei gironi per i Mondiali di basket femminile, in programma dal 4 al 13 settembre. Le azzurre di Capobianco sono state inserite nel gruppo D insieme a Stati Uniti, Cina (entrambe finaliste dell'ultima edizione) e Repubblica Ceca. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

La spedizione azzurra può iniziare. Oggi a Berlino è stato sorteggiato il girone dell’Italia ai Mondiali di basket femminile (che Sky Sport trasmetterà in diretta dal 4 al 13 settembre), a cui le azzurre non partecipano dal 1994, e le ragazze guidate dal coach Capobianco - che 'partivano' dalla terza fascia - sono state inserite nel gruppo D insieme a Stati Uniti, Cina (avversarie una contro l'altra nella finale dell'ultima edizione, vinta dagli Usa) e Repubblica Ceca. Questi tutti i gironi:

Mondiali di basket femminili 2026, i gironi

GIRONE A

  • Giappone
  • Spagna
  • Germania
  • Mali

GIRONE B

  • Ungheria
  • Corea
  • Nigeria
  • Francia

GIRONE C

  • Belgio
  • Australia
  • Porto Rico
  • Turchia

GIRONE D

  • Stati Uniti
  • Repubblica Ceca
  • ITALIA
  • Cina

Potrebbe interessarti

Play-in e playoff Eurolega: il TABELLONE

Il calendario dell'Italia di Capobianco al Mondiale di Basket

La squadra di Andrea Capobianco esordisce il 4 settembre contro la Cechia alla Max-Schmeling-Halle, il 6 si torna in campo con gli Stati Uniti alla Berlin Arena e il 7 ultimo impegno del girone con la Cina.

  • 4 settembre
    Italia-Cechia
    Stati Uniti-Cina
 
  • 6 settembre
    Italia-Stati Uniti
    Cina-Cechia
 
  • 7 settembre
    Italia-Cina
    Stati Uniti-Cechia

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Mondiali: Italia nel girone con Usa, Cina e Cechia

mondiali basket

Si è svolto a Berlino il sorteggio dei gironi per i Mondiali di basket femminile, in programma...

Alle 18 su Sky sorteggio mondiali per l'Italbasket

Basket

Le azzurre si sono qualificate in grande stile per i Mondiali che si terranno a Berlino tra il 4...

La Virtus vince in volata a Tortona e resta prima

Serie A

La Virtus Bologna vince 74-69 in casa di Tortona nel match che apre la domenica della 27a...

Tortona-Virtus Bologna alle 16 su Sky Sport

Serie A

Big match a Tortona, dove in casa di una delle squadre più in forma del campionato arrivano i...

Reggio Emilia domina a Trento: 8 vittorie su 9

Serie A

Non si ferma il momento positivo di Reggio Emilia, che a Trento domina dal primo all’ultimo...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS