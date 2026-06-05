Olimpia Milano e Germani Brescia si affrontano per gara-4 con la serie sul 2-1: i padroni di casa cercano la finale Scudetto, mentre gli ospiti vogliono forzare gara-5. Prepartita dalle 19.30 con Giulia Cicchinè e Laura Macchi, diretta di gara-4 dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con Gaia Accoto inviata sul campo

IL TABELLINO DELLA PARTITA

PLAYOFF DI LEGABASKET: IL TABELLONE COMPLETO