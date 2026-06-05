Hackett, squalifica revocata: il capitano della Virtus in campo domani in gara-4 a Venezia

Nella gara-3 giocata e persa a Venezia dalla Virtus ieri sera Daniel Hackett è stato espulso dopo una testata rifilata a Leonardo Candi durante un normale contatto di gioco e il giudice sportivo lo aveva inizialmente sospeso per due partite. Bologna ha però subito presentato ricorso, accolto e quindi la sospensione è stata trasformata in ammenda e il giocatore sarà regolarmente in campo domani sera per gara-4
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La testata rifilata ieri sera da Daniel Hackett ieri a Leonardo Candi in gara-3 della serie contro Venezia rischiava di costa real playmaker delle Vu Nere due partite di squalifica. Il giudice sportivo, tenendo conto anche del ruolo di capitano ricoperto dall’ex Milano e Siena e considerato come aggravante nel caso specifico, aveva infatti stabilito che Hackett non potesse essere in campo per gara-4, in programma domani sera alle 20 a Venezia (diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW) e, in caso di vittoria della Virtus, nemmeno nell’eventuale gara-5 che assegnerebbe un posto alle finali scudetto. La società bolognese, però, ha presentato ricorso rispetto alla decisione del giudice sportivo. Ricorso accolto e squalifica trasformata in semplice ammenda, Hackett sarà quindi regolarmente in campo domani per gara-4, con la Virtus che deve assolutamente vincere per non veder terminare la sua stagione.