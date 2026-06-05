Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Hackett, squalifica revocata: il capitano della Virtus in campo domani in gara-4 a Venezia

Basket

Nella gara-3 giocata e persa a Venezia dalla Virtus ieri sera Daniel Hackett è stato espulso dopo una testata rifilata a Leonardo Candi durante un normale contatto di gioco e il giudice sportivo lo aveva inizialmente sospeso per due partite. Bologna ha però subito presentato ricorso, accolto e quindi la sospensione è stata trasformata in ammenda e il giocatore sarà regolarmente in campo domani sera per gara-4

PLAYOFF DI LEGABASKET: IL TABELLONE COMPLETO

 

La testata rifilata ieri sera da Daniel Hackett ieri a Leonardo Candi in gara-3 della serie contro Venezia rischiava di costa real playmaker delle Vu Nere due partite di squalifica. Il giudice sportivo, tenendo conto anche del ruolo di capitano ricoperto dall’ex Milano e Siena e considerato come aggravante nel caso specifico, aveva infatti stabilito che Hackett non potesse essere in campo per gara-4, in programma domani sera alle 20 a Venezia (diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW) e, in caso di vittoria della Virtus, nemmeno nell’eventuale gara-5 che assegnerebbe un posto alle finali scudetto. La società bolognese, però, ha presentato ricorso rispetto alla decisione del giudice sportivo. Ricorso accolto e squalifica trasformata in semplice ammenda, Hackett sarà quindi regolarmente in campo domani per gara-4, con la Virtus che deve assolutamente vincere per non veder terminare la sua stagione.

Approfondimento

Hackett, scontro testa a testa con Candi: espulso

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Handy a Sky: "I giocatori europei maturano prima"

Basket

L'assistente allenatore NBA Phil Handy era presente al PalaTaliercio di Venezia per seguire la...

Milano-Brescia gara-4 alle 20 su Sky Sport

Serie A

Dopo il successo in gara-3 per andare sul 2-1 nella serie, l’Olimpia Milano ha la possibilità di...

Venezia piega la Virtus Bologna in gara-3, è 2-1

Serie A

Venezia supera in volata 89-85 la Virtus Bologna in gara-3 delle semifinali playoff di Serie A e...

Silver: "NBA Europe nel 2027 come previsto"

Basket

Prima di gara-1 delle NBA Finals, il commissioner Adam Silver ha tenuto la consueta conferenza...

Venezia-Virtus gara-3 alle 20 su Sky Sport Basket

Serie A

Dopo essersi spartite le prime due partite, Reyer Venezia e Virtus Bologna si affrontano di nuovo...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS