Hackett, squalifica revocata: il capitano della Virtus in campo domani in gara-4 a Venezia

Nella gara-3 giocata e persa a Venezia dalla Virtus ieri sera Daniel Hackett è stato espulso dopo una testata rifilata a Leonardo Candi durante un normale contatto di gioco e il giudice sportivo lo aveva inizialmente sospeso per due partite. Bologna ha però subito presentato ricorso, accolto e quindi la sospensione è stata trasformata in ammenda e il giocatore sarà regolarmente in campo domani sera per gara-4

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