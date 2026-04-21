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Italbasket verso Berlino: alle 18 su Sky il sorteggio dei gironi del Mondiale

Basket

Le azzurre si sono qualificate in grande stile per i Mondiali che si terranno a Berlino tra il 4 e il 13 settembre prossimi e trasmesso su Sky Sport, e oggi alle 18 conosceranno il nome delle avversarie da affrontare nel girone. Diretta integrale su Sky Sport 24 con conduzione di Federica Lodi e commento di Giliua Cicchiné e Geri De Rosa

Il countdown verso i Mondiali, dove l’Italbasket femminile torna dopo un’assenza di oltre trent’anni, inizia ufficialmente oggi. A Berlino, sede del torneo che si terrà tra il 4 e il 13 settembre prossimi e che sarà trasmesso su Sky Sport, è infatti in programma il sorteggio dei gironi. Le azzurre di coach Andrea Capobianco, inserite in fascia 3 insieme a Porto Rico, Giappone e Corea, pescheranno un’avversaria dalla fascia 1 (Germania, Stati Uniti, Australia, Francia), una dalla fascia 2 (Cina, Belgio, Spagna, Nigeria) e una dalla fascia 4 (Turchia, Cechia, Mali, Ungheria). L’appuntamento è quindi per le 18 in diretta su Sky Sport 24 con la conduzione di Federica Lodi e il commento di Giulia Cicchiné e Geri De Rosa

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