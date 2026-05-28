Inaugurato, nel quartiere della Barona a Milano, il campetto da basket in Piazza Paci. Il campo, sistemato e rinnovato grazie alla collaborazione tra il Comune di Milano, Municipio 6, Slums Dunk ODV e Ford Italia, deve i suoi colori e le sue forme al collettivo Truly Design

Vista da lontano, Milano è la città di chi corre, di chi va di fretta, una metropoli che pensa solo a produrre e “fatturare”. Grigia, densa e fredda. Milano, da vicino, non è così. È la città che crea, è un melting pot di culture, è la città business sì ma anche dell’arte, della moda, del design, la città delle possibilità. Milano è verde, sorridente e calda, soprattutto in questi periodi.

Milano è la città dei parchi, è la seconda città italiana per quantità totale di aree verdi con circa 18 km² di parchi urbani (al primo posto Roma con 29 km² di parchi cittadini) e in un luogo di aggregazione come un parco, i campetti prendono forma e sostanza.

“Milano è la capitale italiana dei campetti da basket ed è la città europea con la più alta concentrazione di playground per numero di abitanti. I campi liberi in città e nell'area metropolitana sono oltre 120. Si devono creare attività in quei campetti, non vanno solo lasciati alla riqualificazione architettonica urbanistica, bisogna pensare a progetti sociali in collaborazione con chi si occupa di salute, educazione scolastica, centri diurni, disabilità, centri sociali in modo da poter creare veramente valore e che lo sport sia veicolo di questi messaggi”.

Chi parla è Bruno Cerella, ex giocatore di Olimpia Milano e Reyer Venezia tra le altre, Co-Founder dell’ODV Slums Dunk e da sempre parte attiva nella creazione e realizzazione di iniziative di sport e inclusione nella città di Milano. Proprio la sua associazione, in collaborazione con Ford, ha riqualificato il campetto di Piazza Paci (Barona) a Milano dando vita ad una nuova storia. Un campetto dunque non è più un semplice spazio di gioco ma diventa un luogo di incontro, un luogo da vivere per il quartiere, le persone e soprattutto i giovani che, grazie allo sport, possono parlare lo stesso linguaggio universale.