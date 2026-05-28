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Milano, voglia di basket: in Piazza Paci (zona Barona) apre un campetto

Basket
Giulia Cicchinè

Giulia Cicchinè

Inaugurato, nel quartiere della Barona a Milano, il campetto da basket in Piazza Paci. Il campo, sistemato e rinnovato grazie alla collaborazione tra il Comune di Milano, Municipio 6, Slums Dunk ODV e Ford Italia, deve i suoi colori e le sue forme al collettivo Truly Design

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Vista da lontano, Milano è la città di chi corre, di chi va di fretta, una metropoli che pensa solo a produrre e “fatturare”. Grigia, densa e fredda. Milano, da vicino, non è così. È la città che crea, è un melting pot di culture, è la città business sì ma anche dell’arte, della moda, del design, la città delle possibilità. Milano è verde, sorridente e calda, soprattutto in questi periodi.

 

Milano è la città dei parchi, è la seconda città italiana per quantità totale di aree verdi con circa 18 km² di parchi urbani (al primo posto Roma con 29 km² di parchi cittadini) e in un luogo di aggregazione come un parco, i campetti prendono forma e sostanza.

 

“Milano è la capitale italiana dei campetti da basket ed è la città europea con la più alta concentrazione di playground per numero di abitanti. I campi liberi in città e nell'area metropolitana sono oltre 120. Si devono creare attività in quei campetti, non vanno solo lasciati alla riqualificazione architettonica urbanistica, bisogna pensare a progetti sociali in collaborazione con chi si occupa di salute, educazione scolastica, centri diurni, disabilità, centri sociali in modo da poter creare veramente valore e che lo sport sia veicolo di questi messaggi”.

 

Chi parla è Bruno Cerella, ex giocatore di Olimpia Milano e Reyer Venezia tra le altre, Co-Founder dell’ODV Slums Dunk e da sempre parte attiva nella creazione e realizzazione di iniziative di sport e inclusione nella città di Milano. Proprio la sua associazione, in collaborazione con Ford, ha riqualificato il campetto di Piazza Paci (Barona) a Milano dando vita ad una nuova storia. Un campetto dunque non è più un semplice spazio di gioco ma diventa un luogo di incontro, un luogo da vivere per il quartiere, le persone e soprattutto i giovani che, grazie allo sport, possono parlare lo stesso linguaggio universale. 

"Con gli amici di Ford abbiamo stilato un patto di collaborazione ed è solo l'inizio. Abbiamo provato a immaginare un progetto che utilizzasse questo spazio come punto di riferimento per il gioco e che, nello stesso tempo, riuscisse ad avere un importante impatto sociale attraverso la pallacanestro. Il nostro progetto durerà 3 anni e ha lo scopo di usare lo sport come strumento educativo, di opportunità per tutti. Questo nuovo campetto non è solo riqualificazione urbanistica architettonica ma anche un veicolo sociale”.

 

Grazie alla sinergia tra Comune di Milano e Municipio 6, Ford ridisegna uno spazio dimenticato e inutilizzato. Il campo, sistemato e rinnovato, deve i suoi colori e le sue forme al collettivo Truly Design, che in Piazza Paci ha creato un gigantesco murale a cielo aperto, un’opera d’arte sulla quale si può giocare a basket.

 

“Sarebbe bello se nei prossimi mesi in città nascessero tanti nuovi campetti, tutti gli spazi che riusciamo a rendere giocabili, sono degli spazi che fanno bene alla città. Milano è una ‘Città Giocabile’, non è solo la città che corre e va di fretta, lavora e produce. Milano è anche la città che gioca, il gioco appartiene a Milano” Così Santo Minniti, presidente del Municipio 6 di Milano “La città cresce grazie a soggetti che vogliono mettersi a disposizione e creare una metropoli che sia più accessibile, che offra tutto ciò che serve a ai cittadini. La Barona è un quartiere popolato da ragazzi che vogliono vivere lo spazio pubblico quindi questo è un intervento che non porta solo bellezza, non dà soltanto un'occasione di sport ma dona un'occasione di socializzazione”.

Milano dunque, vista da Piazza Paci, è una città che corre sì, ma lo fa avanti e dietro in un campetto giallo e blu. Lo fa al ritmo di un pallone che sbatte sul cemento, rovente, perché pronto ad accogliere e a rimettere in moto una comunità. Il progetto è il risultato di un patto di collaborazione tra Comune di Milano, Municipio 6, Brand for the City, ICS Sant’Ambrogio, Fondazione L’Impronta Impresa Sociale, Condominio Box De Nicola Voltri, Slums Dunk ODV e Truly Design, con il sostegno di Ford Italia.

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