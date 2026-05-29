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Brescia Olimpia Milano ai Playoff di Serie A basket in diretta tv e streaming su Sky e Now

Serie A

Si sono scontrate in finale di Supercoppa e quindi in quella di Coppa Italia, e oggi Brescia e Milano si ritrovano di nuovo una di fronte all’altra per una serie che ha in palio un posto per una terza finale, questa volta per lo scudetto. Prepartita dalle 19.30 con Giulia Cicchiné e Chicca Macchi, diretta di gara-1 dalle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

PLAYOFF DI LEGABASKET: IL TABELLONE COMPLETO

 

Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più? È possibile che nella testa di giocatori e staff tecnici di Brescia e Milanorisuonino le parole di un vecchio successo di Lucio Battisti, perché la gara-1 che questa sera aprirà la serie di semifinale rappresenta il quinto incrocio stagionale tra le due squadre. L’Olimpia ha dalla sua le vittorie in finale di Supercoppa e di Coppa ItaliaBrescia può vantare il 2-0 in campionato e il vantaggio del fattore campo. Difficile, insomma, immaginare una situazione più equilibrata di questa. E, come se non bastasse, sulla panchina milanese siede Peppe Poeta, che proprio un anno fa guidava Brescia alla prima finale scudetto della sua storia. Al suo fianco, allora con il ruolo di assistente e ora verso la conclusione della sua prima annata da head coach, c’era Matteo Cotelli. L’appuntamento con una gara-1 che darà il via a una serie che si prospetta combattuta è in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 20 con commento a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.

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