Contro Islanda e Lituania l'Italbasket ha un solo dovere

Giovedì sera l'Islanda a Reykjavik e poi domenica la Lituania a Bologna: l'Italia del basket è attesa da una doppia sfida fondamentale. Non tanto nell'immediato, la qualificazione al prossimo turno non sembra essere in dubbio, quanto per le prospettive future: i risultati di questa finestra accompagneranno l'Italia nella seconda fase, rendendo ogni vittoria un tassello fondamentale verso il Mondiale
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