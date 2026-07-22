L'account Instagram della Pallacanestro Varese ha bonariamente preso in giro il "leak" della conferenza stampa di LeBron James sul canale YouTube dei Miami Heat, pubblicando un post nel quale viene fissata la presentazione del Re con la squadra di Varese alle 10 di lunedì 27 luglio. "Stiamo scherzando, massima solidarietà al Social Media Manager di Miami" si legge nel testo del post

L'errore commesso dal dipartimento social dei Miami Heat, pubblicando per errore un video sul canale YouTube che anticipava la conferenza stampa di presentazione di LeBron James per il 27 luglio, ha fatto il giro del mondo ed è arrivato anche dalle nostre parti. Con un post sui social, la Pallacanestro Varese ha bonariamente preso in giro l'errore degli Heat, pubblicando un post nel quale a sua volta fissava per il 27 luglio la conferenza stampa di James come nuovo giocatore della squadra lombarda. Un evidente scherzo come ammesso anche nella caption del post: "Stiamo scherzando, massima solidarietà al Social Media Manager di Miami".