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Trentino Cup: scendono in campo le due Italbasket, tutto in diretta su Sky Sport

Basket

Le azzurre di coach Capobianco si preparano ai Mondiali che inizieranno a settembre affrontando la Cina, gli azzurri di coach Banchi alle due importantissime gare di qualificazione ai Mondiali del 2027 mettendosi alla prova contro l’Estonia. Entrambe le sfide sono da vivere in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW 

La BTS Arena di Trento sta per tingersi d’azzurro. A Trento, infatti, è tutto pronto per la Trentino Cup, con due amichevoli che vedranno prima l’Italbasket femminile affrontare la Cina e poi quella maschile vedersela contro l’Estonia. Per le ragazze di coach Andrea Capobianco si tratta di un passo importante in vista dei Mondiali in programma a Berlino dal 4 settembre. I ragazzi di Luca Banchi, invece, hanno in programma il doppio impegno contro Bosnia e Serbia per la seconda fase del percorso di qualificazioni ai Mondiali del 2027.

Trentino Cup: il programma su Sky Sport Basket e NOW

  • Italia-Cina: venerdì 21 agosto alle 19.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Davide Fumagalli Chicca Macchi, inviata Giulia Cicchiné
  • Italia-Bosnia: sabato 22 agosto alle 19.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Andrea Solaini Davide Pessina, inviata Gaia Accoto

Approfondimento

L'Italbasket sta guardando al futuro con ottimismo

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