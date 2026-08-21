Trentino Cup: scendono in campo le due Italbasket, tutto in diretta su Sky Sport

Le azzurre di coach Capobianco si preparano ai Mondiali che inizieranno a settembre affrontando la Cina, gli azzurri di coach Banchi alle due importantissime gare di qualificazione ai Mondiali del 2027 mettendosi alla prova contro l’Estonia. Entrambe le sfide sono da vivere in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

La BTS Arena di Trento sta per tingersi d’azzurro. A Trento, infatti, è tutto pronto per la Trentino Cup, con due amichevoli che vedranno prima l’Italbasket femminile affrontare la Cina e poi quella maschile vedersela contro l’Estonia. Per le ragazze di coach Andrea Capobianco si tratta di un passo importante in vista dei Mondiali in programma a Berlino dal 4 settembre. I ragazzi di Luca Banchi, invece, hanno in programma il doppio impegno contro Bosnia e Serbia per la seconda fase del percorso di qualificazioni ai Mondiali del 2027.