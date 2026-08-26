Italbasket, due test con la Francia verso i Mondiali di Berlino

In attesa di volare in Germania per la rassegna iridata, la Nazionale di Andrea Capobianco affronterà due test contro la Francia, giovedì e venerdì all'INSEP, entrambi a porte chiuse. Italia ancora senza Cecilia Zandalasini, anche le Bleus saranno senza le stelle della WNBA. I Mondiali iniziano il prossimo 4 settembe a Berlino e li potrete gustare su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

Dopo la vittoria contro la Cina a Trento, l’Italia di Andrea Capobianco è volata a Parigi dove giovedì e venerdì avrà due test contro la Francia, le ultime amichevoli prima dei Mondiali di Berlino (dal 4 al 13 settembre su Sky Sport e Now). Si giocherà all’interno dell”INSEP (Institut national du sport, de l’expertise et de la performance), il centro statale francese di eccellenza nelle attività sportive: i due incontri, giovedì alle 17 e venerdì alle 18, si disputeranno a porte chiuse e non saranno quindi trasmesse in tv.

Il ct Capobianco ha convocato 14 atlete mentre Martina Kacerik, infortunata, ha lasciato il raduno. "La Francia ha un’identità ben definita: gioca a ritmi elevati, con grande atletismo, velocità e una spiccata forza nell’uno contro uno. Giocheremo a casa loro, contro atlete che si stanno contendendo un posto per il Mondiale. Da questo test mi aspetto un’ulteriore crescita mentale e massima attenzione ai dettagli su cui stiamo lavorando, come gli angoli di blocco e la disciplina difensiva. Vogliamo valorizzare ogni possesso: questo significa sia conquistare i rimbalzi per non concedere seconde chance, sia evitare palle perse ingenue", ha dichiarato Capobianco.

Zandalasini e le stelle WNBA vicino al ritorno

Le due squadre, Italia e Francia, dovranno ancora fare a meno delle proprie stelle che giocano in WNBA. Cecilia Zandalasini, protagonista con le Golden State Valkyries, sarà in Italia sabato 29 agosto e poi raggiungerà il raduno Azzurro a Roma. Gli assi della Francia arriveranno invece alla spicciolata: Leïla Lacan (Connecticut Sun) si unirà al gruppo a Parigi domani, le altre raggiungeranno le Bleues a Berlino. Valériane Ayayi (Phoenix Mercury), Janelle Salaün e Gabby Williams (Golden State Valkyries) arriveranno sabato 29 agosto, Carla Leite (Portland Fire), Pauline Astier e Marine Johannes (New York Liberty) atterreranno a Berlino domenica 30 agosto, infine Dominique Malonga (Seattle Storm) sarà l’ultima ad arrivare in Europa, lunedì 31.