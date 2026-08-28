Per la seconda fase della qualificazione alla Coppa del Mondo '27 l'Italia di Banchi riparte da due avversarie di livello come Bosnia e Serbia. Sfide non ancora decisive, ma comunque importantissime per il percorso degli azzurri, che non hanno 'badato a spese' per le convocazioni
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