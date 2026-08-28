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l'analisi

Come indirizzare un Mondiale in 80 minuti

Giulia Cicchinè

Giulia Cicchinè
Ciamillo Castoria

Per la seconda fase della qualificazione alla Coppa del Mondo '27 l'Italia di Banchi riparte da due avversarie di livello come Bosnia e Serbia. Sfide non ancora decisive, ma comunque importantissime per il percorso degli azzurri, che non hanno 'badato a spese' per le convocazioni

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