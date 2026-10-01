Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Pulisic: "Sono tornato al 100%. Spero di rinnovare presto con il Milan"

Manuele Baiocchini

Dopo aver passato gli ultimi mesi alle prese con qualche problema fisico, il fantasista rossonero si sente al massimo della forma, pronto per esultare con Goncalo Ramos davanti al pubblico di San Siro. E sul contratto in scadenza a fine anno... La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport e in versione integrale su Sky Sport Insider

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ