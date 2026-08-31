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Italia-Serbia, Qualificazioni Mondiali di basket: dove vederla in tv e streaming

Basket

Nuovo impegno per l’Italia, che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte la Serbia della superstar Nikola Jokic. Appuntamento dalle 19 per il prepartita con Giulia Cicchiné e Matteo Soragna e dalle 19.30 con la telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina e Gaia Accoto inviata sul campo su Sky Sport Basket e in streaming su NOW 

Dimenticare in fretta la Bosnia e la sconfitta arrivata in volata venerdì sera e ricominciare da capo. Potrebbe essere questo il leitmotiv in casa azzurra in vista della sfida alla Serbia. Il passo falso di venerdì, d’altronde, non ha compromesso la posizione in classifica nel girone J di qualificazione ai Mondiali del prossimo anno, in cui l’Italia rimane seconda proprio a pari punti con Nikola Jokic e compagni (ma con una differenza canestri migliore, anche se di un solo punto). Battere la Serbia a Pesaro, quindi, vorrebbe dire fare un salto in avanti notevole, ma avere la meglio di una corazzata, che può mettere in campo quello che è probabilmente il miglior giocatore al mondo, non sarà ovviamente facile. L’appuntamento per la sfida che può lanciare gli azzurri verso la qualificazione è per le 19 con il prepartita con Giulia Cicchiné e Matteo Soragna e dalle 19.30 con la telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina e Gaia Accoto inviata sul campo su Sky Sport Basket e in streaming su NOW.

Non solo Italia su Sky Sport

L’offerta di grande basket di Sky Sport non si ferma con la partita dell’Italia. Sempre questa sera, infatti, dalle 18 su Sky Sport Mix e in streaming su NOW via al big match tra Grecia e Spagna, sempre valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2027, con telecronaca a cura di Davide Fumagalli

Approfondimento

Dove vedere l’Italia alle qualificazioni Mondiali

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