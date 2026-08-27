Qualificazioni Mondiali, dove vedere l’Italia e le altre partite in tv e streaming
Sulla strada della qualificazione ai Mondiali del prossimo anno per gli azzurri arriva la doppia prova contro Bosnia e Serbia, ma al di fuori degli impegni degli azzurri anche nel resto d’Europa non mancano sfide dal grande fascino e con in campo stelle di primissima grandezza. Tutti gli orari e i canali di riferimento per seguire il meglio della finestra di qualificazione vivere su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Giovedì 27 agosto
- Ore 20
- Diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Andrea Solaini
- Giovedì 27 agosto
- Ore 20.30
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Davide Fumagalli
- Venerdì 28 agosto
- Ore 20
- Diretta su Sky Sport Mix e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Andrea Solaini
- Venerdì 28 agosto
- Ore 20
- Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
- Studio prepartita dalle 19.45 a cura di Giulia Cicchiné e Matteo Soragna
- Domenica 30 agosto
- Ore 14.45
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Davide Fumagalli
- Domenica 30 agosto
- Ore 17.30
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Andrea Solaini
- Lunedì 31 agosto
- Ore 18
- Diretta su Sky Sport Mix e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Davide Fumagalli
- Lunedì 31 agosto
- Ore 19.30
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
- Studio prepartita dalle 19 a cura di Giulia Cicchiné e Matteo Soragna
- Inviata sul campo Gaia Accoto