Qualificazioni Mondiali, dove vedere l’Italia e le altre partite in tv e streaming

Sulla strada della qualificazione ai Mondiali del prossimo anno per gli azzurri arriva la doppia prova contro Bosnia e Serbia, ma al di fuori degli impegni degli azzurri anche nel resto d’Europa non mancano sfide dal grande fascino e con in campo stelle di primissima grandezza. Tutti gli orari e i canali di riferimento per seguire il meglio della finestra di qualificazione vivere su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

TUTTE LE STELLE IN CAMPO NELLA FINESTRA DI QUALIFICAZIONE