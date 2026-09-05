Villa: l'esordio mondiale è da urlo e l'Italia ora sogna con Matilde accanto a Zandalasini

Nel giugno dello scorso anno, durante la cavalcata che portava al bronzo europeo, Matilde Villa non faceva parte del gruppo azzurro perchè l'infortunio al ginocchio destro l'aveva costretta a uno stop che sarebbe durato un anno intero. Ora, però, la guardia della Reyer Venezia è tornata in piena salute e ieri nell'esordio mondiale contro la Cechia è stata a dir poco decisiva. E con lei e Cecilia Zandalasini le azzurre possono sognare in grande
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Quello di Matilde Villa è stato un esordio mondiale da urlo nel vero senso della parola, perché la guardia azzurra, al primo torneo internazionale con la nazionale maggiore, ha fatto saltare in piedi e esulatre davvero tutti: dalle compagne di squadra a coach Capobianco fino alla nutrita tifoseria italiana presente sugli spalti della Max-Schemling-Halle di Berlino e al pubblico che ha assistito alla vittoria sulla Cechia davanti agli schermi di Sky Sport. E se per tutta l'Italia, che non partecipava al Mondiale dal lontano 1994, il debutto di ieri sera è stato speciale, per Villa lo è stato ancora di più.
Un anno dopo arriva Matilde
Villa, a dire il vero, il debutto con la nazionale in un grande torneo lo avrebbe dovuto fare già a giugno dell'anno scorso, quando solo un infortunio al ginocchio destro, arrivato in una amichevole di preparazione contro il Belgio, le aveva impedito di partecipare all'Eurobasket poi finito con l'ottimo bronzo per le azzurre. Reduce da un anno di stop per quel brutto infortunio, Matilde ha recuperato ieri sera con una prestazione da 14 punti, partendo in quintetto e diventandoaprotagonista dei momenti decisivi della gara, come con la tripla che sulla sirena del 3° quarto ha dato il via alla fuga dell'Italia. E ora, con lei e con una Cecilia Zandalasini in uno stato di forma clamoroso, sognare in grande non è affatto proibito.