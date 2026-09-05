Villa: l'esordio mondiale è da urlo e l'Italia ora sogna con Matilde accanto a Zandalasini

Nel giugno dello scorso anno, durante la cavalcata che portava al bronzo europeo, Matilde Villa non faceva parte del gruppo azzurro perchè l'infortunio al ginocchio destro l'aveva costretta a uno stop che sarebbe durato un anno intero. Ora, però, la guardia della Reyer Venezia è tornata in piena salute e ieri nell'esordio mondiale contro la Cechia è stata a dir poco decisiva. E con lei e Cecilia Zandalasini le azzurre possono sognare in grande

Quello di Matilde Villa è stato un esordio mondiale da urlo nel vero senso della parola, perché la guardia azzurra, al primo torneo internazionale con la nazionale maggiore, ha fatto saltare in piedi e esulatre davvero tutti: dalle compagne di squadra a coach Capobianco fino alla nutrita tifoseria italiana presente sugli spalti della Max-Schemling-Halle di Berlino e al pubblico che ha assistito alla vittoria sulla Cechia davanti agli schermi di Sky Sport. E se per tutta l'Italia, che non partecipava al Mondiale dal lontano 1994, il debutto di ieri sera è stato speciale, per Villa lo è stato ancora di più.