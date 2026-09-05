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la protagonista

Natalie Nakase ha saputo invertire i pronostici

Giulia Cicchinè

Giulia Cicchinè

A 157 centimetri di altezza nessuno credeva che avrebbe avuto successo nel basket. Invece, dopo una carriera di successo a UCLA, ha saputo conquistarsi un posto in panchina ai Los Angeles Clippers, fino ad arrivare ai successi con le Golden State Valkyries (e Cecilia Zandalasini) e Team Usa

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