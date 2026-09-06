L’Italia alla prova Caitlin Clark: la superstar della WNBA sulla strada delle azzurre

Nella grande sfida che questa sera attende l’Italia contro Team USA, grande favorita per la vittoria ai Mondiali di Berlino, c’è anche il confronto tra Caitlin Clark, superstar di Indiana, e Cecilia Zandalasini, anche lei in WNBA con Golden State e leader assoluta delle azzurre
ITALIA-STATI UNITI: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E IN STREAMING
C’è una stella, anzi una superstar sulla strada delle azzurre ai Mondiali di Berlino. Sì, perché se è vero che gli Stati Uniti, avversari questa sera nella seconda sfida del girone D, hanno un roster dal talento straripante, non c’è dubbio che Caitlin Clark sia la giocatrice copertina della squadra grande favorita per la vittoria finale nel torneo. La guardia delle Indiana Fever, d’altronde, ha già dimostrato cosa è in grado di fare nel debutto di venerdì contro la Cina, chiuso con la netta vittoria 94-61 delle americane e con 14 punti e 11 assist in poco più di 25 minuti giocati per lei.
Clark contro Zanda: scontro stellare
E a rendere ancora più affascinante la sfida in programma questa sera c’è anche il confronto diretto di Clark con Cecilia Zandalasini, la leader dell’Italia con cui probabilmente si troverà spesso faccia a faccia. Anche Zandalasini venerdì al debutto mondiale ha brillato con 19 punti e 5 rimbalzi, oltre ai canestri decisivi per superare 63-54 la Cechia. L’appuntamento per Italia-Stati Uniti è su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per le 20.15 con lo studio prepartita a cura di Giulia Cicchiné e dalle 20.45 con la palla a due e la telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi.