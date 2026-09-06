L’Italia alla prova Caitlin Clark: la superstar della WNBA sulla strada delle azzurre

C’è una stella, anzi una superstar sulla strada delle azzurre ai Mondiali di Berlino . Sì, perché se è vero che gli Stati Uniti , avversari questa sera nella seconda sfida del girone D , hanno un roster dal talento straripante, non c’è dubbio che Caitlin Clark sia la giocatrice copertina della squadra grande favorita per la vittoria finale nel torneo . La guardia delle Indiana Fever , d’altronde, ha già dimostrato cosa è in grado di fare nel debutto di venerdì contro la Cina , chiuso con la netta vittoria 94-61 delle americane e con 14 punti e 11 assist in poco più di 25 minuti giocati per lei.

Clark contro Zanda: scontro stellare

E a rendere ancora più affascinante la sfida in programma questa sera c’è anche il confronto diretto di Clark con Cecilia Zandalasini, la leader dell’Italia con cui probabilmente si troverà spesso faccia a faccia. Anche Zandalasini venerdì al debutto mondiale ha brillato con 19 punti e 5 rimbalzi, oltre ai canestri decisivi per superare 63-54 la Cechia. L’appuntamento per Italia-Stati Uniti è su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per le 20.15 con lo studio prepartita a cura di Giulia Cicchiné e dalle 20.45 con la palla a due e la telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi.