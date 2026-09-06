Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Italia-Stati Uniti in tv e streaming, dove vedere i Mondiali di basket femminile

Basket

Dopo l’esordio mondiale vincente contro la Cechia l’Italia si trova di fronte la grande favorita del torneo. E contro stelle del calibro di Clark e Bueckers le ragazze di coach Capobianco avranno modo di alzare il livello e mettersi alla prova. Prepartita a cura di Giulia Cicchiné dalle 20.15 e palla a due alle 20.45 con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi su Sky Sport Basket e in streaming su NOW 

TUTTI I MONDIALI FEMMINILI SU SKY: LA PROGRAMMAZIONE 

Dopo aver rotto il ghiaccio con la bella vittoria sulla Cechia all’esordio che ha segnato anche il ritorno dell’Italia ai Mondiali dopo 32 anni, le azzurre si preparano a un’altra sfida attesissima. Di fronte c’è la corazzata del torneo, ovvero quegli Stati Uniti che sono senza alcun dubbio i favoriti per la vittoria finale. Una squadra, quella di Team USA, piena di stelle della WNBA, con Caitlin Clark e Paige Bueckers, già eccellenti nell’esordio con largo successo sulla Cina di venerdì, a guidare il gruppo.

Zanda e Villa per alzare il livello

L’Italia può però contare su una Cecilia Zandalasini in forma strepitosa e su una Matilde Villa che contro la Cechia, al suo esordio con la nazionale maggiore in un torneo internazionale, ha giocato come se fosse una veterana consumata. Contro gli Stati Uniti, quindi, le azzurre avranno modo di confrontarsi contro la squadra che a livello di nazionali è oggi come oggi l’eccellenza assoluta e magari provare a piazzare un colpo sensazionale. L’appuntamento è su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per le 20.15 con lo studio prepartita a cura di Giulia Cicchiné e dalle 20.45 con la palla a due e la telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi

Approfondimento

Italia ai Mondiali: calendario e orari delle gare

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Clark e Bueckers contro Zhang: le foto sono cult

Basket

La partita tra gli Stati Uniti e la Cina di ieri è andata come da previsioni, ovvero con le...

Villa: l'esordio ai mondiali fa sognare l'Italia

Basket

Nel giugno dello scorso anno, durante la cavalcata che portava al bronzo europeo, Matilde Villa...

Italia, esordio ok: Cechia battuta 63-54

Basket

Al ritorno ai Mondiali dopo 32 anni l’Italia trova nelle Cechia un’avversaria subito molto...

Dove vedere Cechia-Italia ai Mondiali femminili

Basket

Il grande momento è arrivato: dopo 32 anni l’Italbasket femminile torna ai Mondiali. Per Cecilia...

Virtus, Kokila infortunato salta la Supercoppa

Serie A

Tegola per la Virtus Bologna che dovrà fare a meno di Kevin Kokila per circa quattro settimane....
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS