Italia-Stati Uniti in tv e streaming, dove vedere i Mondiali di basket femminile

Dopo l’esordio mondiale vincente contro la Cechia l’Italia si trova di fronte la grande favorita del torneo. E contro stelle del calibro di Clark e Bueckers le ragazze di coach Capobianco avranno modo di alzare il livello e mettersi alla prova. Prepartita a cura di Giulia Cicchiné dalle 20.15 e palla a due alle 20.45 con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

Zanda e Villa per alzare il livello

L’Italia può però contare su una Cecilia Zandalasini in forma strepitosa e su una Matilde Villa che contro la Cechia, al suo esordio con la nazionale maggiore in un torneo internazionale, ha giocato come se fosse una veterana consumata. Contro gli Stati Uniti, quindi, le azzurre avranno modo di confrontarsi contro la squadra che a livello di nazionali è oggi come oggi l’eccellenza assoluta e magari provare a piazzare un colpo sensazionale. L’appuntamento è su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per le 20.15 con lo studio prepartita a cura di Giulia Cicchiné e dalle 20.45 con la palla a due e la telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi.