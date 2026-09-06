Italia-Stati Uniti in tv e streaming, dove vedere i Mondiali di basket femminile

Dopo l’esordio mondiale vincente contro la Cechia l’Italia si trova di fronte la grande favorita del torneo. E contro stelle del calibro di Clark e Bueckers le ragazze di coach Capobianco avranno modo di alzare il livello e mettersi alla prova. Prepartita a cura di Giulia Cicchiné dalle 20.15 e palla a due alle 20.45 con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
Dopo aver rotto il ghiaccio con la bella vittoria sulla Cechia all’esordio che ha segnato anche il ritorno dell’Italia ai Mondiali dopo 32 anni, le azzurre si preparano a un’altra sfida attesissima. Di fronte c’è la corazzata del torneo, ovvero quegli Stati Uniti che sono senza alcun dubbio i favoriti per la vittoria finale. Una squadra, quella di Team USA, piena di stelle della WNBA, con Caitlin Clark e Paige Bueckers, già eccellenti nell’esordio con largo successo sulla Cina di venerdì, a guidare il gruppo.
Zanda e Villa per alzare il livello
L’Italia può però contare su una Cecilia Zandalasini in forma strepitosa e su una Matilde Villa che contro la Cechia, al suo esordio con la nazionale maggiore in un torneo internazionale, ha giocato come se fosse una veterana consumata. Contro gli Stati Uniti, quindi, le azzurre avranno modo di confrontarsi contro la squadra che a livello di nazionali è oggi come oggi l’eccellenza assoluta e magari provare a piazzare un colpo sensazionale. L’appuntamento è su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per le 20.15 con lo studio prepartita a cura di Giulia Cicchiné e dalle 20.45 con la palla a due e la telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi.