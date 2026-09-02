L’Italia di Andrea Capobianco, inserita nel girone D, esordirà venerdì 4 settembre alle 20.15 contro la Cechia. Domenica alle 20.45 il big match contro Team USA mentre lunedì 7, sempre alle 20.45, la terza e ultima gara della prima fase contro la Cina. La fase successiva inizierà già martedì 8 con gli spareggi, poi giovedì 10 settembre i quarti di finale e nel weekend 12-13 semifinali e finali. I Mondiali sono in diretta su Sky e in streaming su NOW