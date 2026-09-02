L’Italia di Andrea Capobianco, inserita nel girone D, esordirà venerdì 4 settembre alle 20.15 contro la Cechia. Domenica alle 20.45 il big match contro Team USA mentre lunedì 7, sempre alle 20.45, la terza e ultima gara della prima fase contro la Cina. La fase successiva inizierà già martedì 8 con gli spareggi, poi giovedì 10 settembre i quarti di finale e nel weekend 12-13 semifinali e finali. I Mondiali sono in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Venerdì 4 settembre
- Ore 20.15
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi
- Domenica 6 settembre
- Ore 20.45
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi
- Lunedì 7 settembre
- Ore 20.45
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi
- Martedì 8 e mercoledì 9 settembre gli spareggi fra le seconde e le terze dei gironi: l'Italia giocherebbe eventualmente mercoledì
- Venerdì 10 settembre i quarti di finale
- Sabato 12 settembre le semifinali
- Domenica 13 settembre le finali: alle 16.30 quella per il 3° posto, alle 20 la finalissima